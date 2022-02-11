修复睡眠异常掉电问题，苹果推送macOS 12.2.1更新

作者：墨将

【天极网手机频道】早前，苹果给Mac用户推送了最新的MacOS 12.2系统，不少人都在升级之后遇到了电池消耗异常的问题。许多用户进行投诉，其MacBook的电池在计算机处于睡眠状态时掉电异常，而罪魁祸首似乎是那些经常唤醒他们所连接的 Mac 的蓝牙配件。

据称，Mac用户在安装 macOS 12.2 更新后，睡眠状态时会出现掉电异常，甚至会在一夜之间电量就会掉到0%，而基于英特尔的 Mac 和基于 Apple Silicon 的 Mac 都受到影响。当蓝牙被禁用或蓝牙配件与Mac断开时，该问题则会被解决。现在，苹果推送了版本号为12.2.1的新版补丁，将对上述问题进行修复。

根据此前了解，苹果macOS 12.2解决了 Safari 浏览器的隐私泄露漏洞，这个漏洞可能导致用户最近的浏览历史和身份信息被泄露给恶意实体。另外还使用其原生的AppKit重建了Apple Music应用程序，这可以使该应用程序更加流畅和反应灵敏。此次12.2所出现的问题虽然影响用户体验，且可以通过操作进行规避，但苹果仍在短时间内修复了问题，保持一贯的响应水准。另据外媒消息，苹果可能将于3月8日召开线上新品发布会，届时或将有新款MacBook Air等新品，我们不妨期待。