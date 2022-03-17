OPPO Find X5系列上市：起售价3999元

作者：惜

【天极网手机频道】在2月底的OPPO Find X5系列发布会上，OPPO带来了搭载骁龙8 Gen1的Find X5 Pro，匹配最先进的LPDDR5内存，为手机带来极致的旗舰使用体验。

OPPO Find X5 Pro拥有陶瓷和素皮两种材质，陶瓷版包含黑釉和白瓷两种配色，素皮版选用水蓝配色，三种配色版本都支持IP68级防尘防水。最重要的是，OPPO在陶瓷上做出“不可能的曲面”，经过45道工序、168小时的反复煅烧打磨，带来了一块拥有完整3D曲面陶瓷的背面。

影像方面，Find X5 Pro带来纯净光学、适度计算和哈苏色彩三个核心突破。首发搭载“悬浮防抖”技术，采用行业首款镜头+传感器双重防抖方案，支持±3°防抖和±0.7°旋转防抖，大幅提升夜景的安全快门时间。手机还定制了高透玻璃镜片和13通道色彩传感器，前者能有效滤除杂光，让色彩更精准;后者配合自研环境光预测算法，可提升40%环境光色温准确度。

OPPO自研的“马里亚纳X”芯片则是产品的重头戏，这颗独立芯片带来动态抓拍、超清夜景照片、HDR 逆光照片、芯片级 4K 夜景视频、芯片级 HDR 视频、芯片级 4K 极夜视频、芯片级APP相机增强。

硬件方面，Find X5 Pro搭配骁龙 8 Gen1移动平台、LPDDR5运行内存和UFS3.1机身存储。Find X5 Pro天玑版也是一大惊喜，台积电4nm制程工艺、新一代Armv9微架构，遗憾的是并未搭载自研的马里亚纳X芯片。支持80W超级闪充和50W无线闪充的5000mAh的大电池，还支持“人参果算法”，有效提升电池的使用寿命。

售价方面，Find X5搭载版售价分别是3999元(8GB+128GB)、4399元(8GB+256GB)、4799元(12GB+256GB);Find X5 Pro标准售价分别是5999元(8GB+256GB)、6299元(12GB+256GB)、6799元(12GB+512GB);Find X5 Pro天玑9000版则是5799元(12GB+256GB)。感兴趣的玩家可以到OPPO官网或各大电商平台购买。