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谷歌2022开发者大会发布在即，Android 13与Android 12L即将登场

2022-05-10 11:54:50 作者：墨将

  【天极网手机频道】按照以往惯例，即将举行的谷歌 2022 年度开发者大会 Google I / O将会公布其最新的成果。其中的“常驻嘉宾”预览移动操作系统的下一个主要版本：Android 13，依然是最值得关注的亮点。当然从技术上讲，它已经在 beta 版发布了，外界已提前一睹了谷歌的更新计划。 

  但是与iOS一样，只有等到开发者大会开幕，外界才能全面了解 Android 13 的全貌。目前为止，看起来 Android 13 将继续谷歌从 Android 12 启动的大量工作。去年的定制主题 Material You 看起来可能会扩大，覆盖操作系统中更多的用户界面元素。谷歌会继续限制 Android 应用默认可以访问哪些操作系统方面。任何关于重大新举措的消息都可能在谷歌主题演讲中透露。 

  值得一提的是，Android 13 并不是谷歌今年对其移动操作系统进行的唯一重大更新，其还准备了为平板电脑和可折叠设备优化的新版本操作系统 Android 12L。它将在今年某个时候发布，并将搭载到三星、联想和微软的设备上。相信届时在开发者大会上，谷歌将会提供更多Android 12L的具体细节。至于Android 13与Android 12L还将带来哪些隐藏彩蛋，我们不妨期待。

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