上半年拍照手机推荐：给毕业留下最好的回忆

【天极网手机频道】毕业并不是一个句号，而是一个新的开始，意味着莘莘学子将告别“象牙塔”，接受社会的洗礼。要说毕业前最有仪式感的活动，自然是毕业照和毕业典礼，在“象牙塔”最后的时光中，给自己留下一个美好的回忆!
虽然说2018年的主旋律时游戏手机，但是作为手机的必备功能，厂商们对手机拍照依然十分重视。对于经济能力一般的学生党来说，用手机来记录美好瞬间时最好的选择，当下有哪些手机在拍照方面值得关注？
（作者： 王跃锐责任编辑：王跃锐）
天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
-
- 报价
- 图片
- 评测
- 屏幕尺寸：6.28英寸
- 分辨率：2280×1080
- CPU型号：高通骁龙845
- 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- 处理器核心：八核
- 操作系统版本：Android 8.1
- RAM容量：6GB
- ROM容量：64GB
- 电池容量(mAh)：3300mAh
- 后置摄像头：2000万+1600万
- 前置摄像头：1600万
- 指纹识别：支持
- 查看更多参数>>查看更多产品>>
相关报价