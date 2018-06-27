上半年拍照手机推荐：给毕业留下最好的回忆

【天极网手机频道】毕业并不是一个句号，而是一个新的开始，意味着莘莘学子将告别“象牙塔”，接受社会的洗礼。要说毕业前最有仪式感的活动，自然是毕业照和毕业典礼，在“象牙塔”最后的时光中，给自己留下一个美好的回忆!

虽然说2018年的主旋律时游戏手机，但是作为手机的必备功能，厂商们对手机拍照依然十分重视。对于经济能力一般的学生党来说，用手机来记录美好瞬间时最好的选择，当下有哪些手机在拍照方面值得关注？

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（ 作者： 王跃锐 责任编辑：王跃锐）

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