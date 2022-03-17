荣耀Magic4全系列发布：全能超级旗舰

作者：惜

【天极网手机频道】继荣耀2月底在MWC上正式面向全球发布Magic4系列旗舰新品后不到一个月，就在今天(3月17日)，荣耀Magic4系列国行版本正式在国内发布会上全面揭晓，除了荣耀Magic4和荣耀Magic4 Pro，首次亮相的荣耀Magic4 至臻版成为本次国内发布会的焦点。

荣耀Magic4 Pro将继续使用“缪斯之眼”的圆形后摄设计，其中6400万像素100X潜望式长焦镜头位于“缪斯之眼”正中，四周分别是5000万像素的1/1.56英寸超大底IMX766主摄、5000万像素超广角摄像头，以及8x8 TOF激光对焦系统和Flicker传感器。摄像模组支持荣耀独家融合计算摄影技术，实现无级变焦的使用体验，轻松胜任各种拍摄需求。荣耀Magic4系列还行业首发4K 60fps 10bit-log电影模式，随手拍出电影级视频画面;同时提供了“录中美拍”和“一录多得”功能，进一步将摄像和摄影两个操作完美融合，在拍摄视频同时提供更好的拍照成像效果。

荣耀Magic4 Pro搭载6.81英寸真10.7亿色LTPO超级四曲面屏幕，屏占比高达93.56%;屏幕拥有2848x1312分辨率、120Hz刷新率和360Hz触控采样率。行业首次实现LTPO屏幕上的 1920Hz高频PWM调光技术，在保证使用流畅性的同时，还拥有不俗的眼睛保护功能。屏幕前置3D深感镜头，保证手机解锁的速度和准确性。

荣耀Magic4全系列均搭载骁龙8 Gen1移动平台，配合最先进的LPDDR5内存，为用户提供优秀的性能表现。至于提升游戏性能的GPU Turbo X技术，荣耀Magic4全系列自然必不可少。不仅如此，手机还支持游戏AI超级渲染功能，可大幅提升游戏画面的帧率。

为了保证荣耀Magic4系列的性能释放，荣耀为Magic4 Pro采用超导六方晶石墨烯搭配超薄VC液冷，导热性能较初代石墨烯技术提升50%，迅速将手机核心部件的热量带走，保障手机运行稳定性，并大幅提升硬件寿命。

荣耀Magic4 Pro还配备双100W有线+50W无线快充组合，可在15分钟内充电50%;荣耀Magic4内置4800mAh电池，支持66W有线充电。

荣耀采用专业安全芯片加双TEE OS的独特架构，将你的荣耀帐号及其他信息保护在安全隔离环境中。为了进一步提升信息的安全性，荣耀Magic4 Pro支持行业首创的智慧隐私通话功能，通过自研的双单元智慧协同发声技术为基础，即便身处公共场合也无惧通话被他人听到。

作为人机交互的核心，荣耀Magic4系列搭载Magic UI 6.0，支持Magic Live智慧引擎的智能操作系统，基于Magic Live的5大AI能力生成场景感知、用户理解和知识图谱三大主动服务能力，带来大文件夹设计、服务卡片、YOYO建议、Magic文本和耳机双设备连接等智慧功能，提升搜集使用体验。

荣耀Magic4全系列已经正式发布，手机将于3月17日陆续开启预售。售价方面，荣耀Magic4售价3999元（8GB+128GB）、4499元 (8GB+256GB)、4899元(12GB+256GB)、5399元(12GB+512GB);荣耀Magic4 Pro售价5499元(8GB+256GB)、5899元(12GB+256GB)、6499元(12GB+512GB);荣耀Magic4 Pro至臻版售价7999元。