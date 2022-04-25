蔡司影像 超越所见，巅峰旗舰vivo X80系列正式发布

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【天极网手机频道】4月25日，vivo X80系列面向全球正式发布。作为vivo X系列10周年的里程碑之作，X80系列全机型双芯适配，带来第二代双芯旗舰标准;器件、算法、软件全面升级，达到移动影像新境界;与芯片平台深度联调，激发旗舰SoC性能潜力。vivo X80系列实现全系升杯，带来性能更强大、体验更全面的巅峰旗舰。

本次发布的vivo X80系列包括X80、X80 Pro、X80 Pro天玑9000版三款机型。其中，vivo X80搭载MediaTek天玑9000旗舰平台，vivo X80 Pro则提供了MediaTek天玑9000及全新一代骁龙8两款旗舰平台版本。X80系列全系适配自研芯片V1+、三星 E5 AMOLED超感屏、双电芯80W有线闪充等旗舰配置，推出旅程、假日、至黑三款时尚配色，售价3699元起。X80、X80 Pro将于4月29日正式开售，X80 Pro天玑9000版将于5月5日正式开售。

“vivo X80系列是vivo对旗舰的重新定义。全面顶配的性能配置、全链路的影像能力，方方面面的体验皆超越所见。今天，我们将与大家共同见证vivo X80系列‘超越所见’的非凡篇章。”vivo产品副总裁黄韬出席发布会并进行致辞。

以全面全能超越想象，带来第二代双芯旗舰

十年来，vivo在设计、影像、系统、性能四条长赛道上不懈耕耘，坚持自主研发，通过与芯片企业的深度合作，不断提升芯片研发和产业技术协调能力。

2021年，vivo X70系列搭载自研影像芯片V1，开创“双芯”先河。今年，X80系列全系搭载引领第二代双芯旗舰标准的自研芯片V1+，兼顾影像与性能两大功能，不仅让影像功能再次进化，还将算力突破运用在性能与显示领域，带来更强大的游戏体验。

凭借自研芯片V1+的兼容能力，vivo X80系列实现全机型多平台双芯适配。通过V1+与SoC的双芯协同，激发出SoC的全部能量与潜力，让“上火的更冷静”、让“冷静的更高效”，为用户带来满血体验。

以极致标准超越所见，软硬芯影像系统全面升级

vivo X系列定位于专业影像旗舰，vivo X80系列延续“影像天花板”的行业地位，通过持续升级的光学器件、影像算法和自研芯片V1+的加持，让影像效果达到新高度，还原眼之所见，超越眼之所见。

硬件方面，vivo X80系列全系达到蔡司T*镀膜标准。X80 Pro采用超低反超硬AR镀膜及超低色散高透玻璃镜片，并定制1/1.3英寸GNV超大底传感器，获得更加纯净的画面;X80首发索尼IMX866 RGBW大底传感器，进一步提升感光能力。结合自研芯片V1+的超强算力，让vivo X80系列主摄的夜景预览效果比肩微光夜视仪，更让超广角镜头、前置镜头实现实时黑光夜视功能，进一步突破夜景创作的瓶颈与限制。此外，X80 Pro搭载业内首创的蔡司人像微云台，提升手持拍摄的稳定性，防抖角度达到普通OIS的3倍，让人像拍摄更稳、更清晰。

除了光学器件的全面升级，通过与蔡司的深度合作，vivo X80系列在软件层面同样带来体验升级。其中，蔡司自然色彩2.0能以精细准确的调校还原人眼所见的自然原生色彩，让色准更准确、观感更自然、更具质感。在人像的长赛道上，vivo X80系列在内置蔡司四种人像风格镜头包(Biotar、Distagon、Sonnar和Planar)的基础上新增蔡司Cinematic风格虚化，以独特的椭圆形虚化光斑和2.39:1的拍摄画幅打造具有强烈电影风格的人像拍摄效果。

多年积累，帮助vivo打造出一套全场景影像算法矩阵。从夜景HDR到专业人像，从城市特写、色彩表达到运动抓拍，vivo X系列将移动影像的势力范围一再拓展，并催生出RAWHDR、微纳米焕肤塑颜、AI人像增强、自适应运动曝光控制、智能色彩还原、全链路色彩管理等一系列深度影像算法，全方位满足用户全场景、全时段的拍摄需求。

此外，vivo X80 Pro成为率先支持XDR Photo技术的安卓机型。提升屏幕显示效果，将超高动态范围技术覆盖到采集、处理、显示等全链路;还推出了追焦摇镜、影棚级质感人像、质感人像大合影及360度地平线防抖、地平线矫正等专有功能，支持运动状态下的高清人像与运动虚化效果、多人合影增强、广角画面稳定与透视畸变矫正功能，不断拓展影像质感和场景应用。

从软件算法及硬件芯片的全面升级，让X80系列成为专业创作者的利器，成就新一代移动影像标杆。

以深度联调超越体验，激发旗舰平台潜能极限

vivo X80系列搭载了天玑9000和全新一代骁龙8两大旗舰级SoC芯片。为了实现全系性能越级体验，vivo与芯片厂商开展深度联调，激发旗舰芯片的潜能极限，做到了“同样的芯片，更好的体验”。大幅革新了软件通路架构，带来了游戏性能与功耗上的多项突破，通过软硬件加持，进一步发挥旗舰平台的影像处理能力。

值得一提的是，在vivo X80系列中，vivo与天玑平台首次进行了自研芯片的调通合作。为此，双方抽调了300多位技术精英，历经近一年的奋战，大幅革新了软件通路架构，成功将自研芯片V1+与天玑9000调通。在此基础上，vivo X80系列推出了GPU Fusion技术，通过多芯片协作分担GPU负载，通过智能识别游戏画面场景动态分配资源，从而更好地解决高功耗、高发热引发的性能降低等问题，平衡性能与功耗，配合120fps双芯超帧和HDR独显超清技术，保证游戏的稳帧体验。

以全面升杯超越定位，重塑行业旗舰标准

不同于业界常见的“中杯、大杯、超大杯”产品组合策略，作为X系列旗舰机型，本次发布的vivo X80和vivo X80 Pro带来了“全系升杯”的配置升级。其中，vivo X80 Pro定位影像旗舰，延续X系列专业影像旗舰的口碑;vivo X80着力于塑造“性能旗舰”形象，影像方面也同样得到了蔡司T*光学镜头、色彩与影像算法的加持。vivo X80系列满足不同用户差异化需求的同时，保证了每一款产品体验的“全面与全能”。

众所周知，散热表现与产品性能息息相关，对于X80系列这样的旗舰机型更是如此。为此，X80系列不惜成本，采用了有效解决散热问题的超大面积VC液冷均热板，并在X80机身中搭载了单片面积更大的VC均热板，优异的温控表现比肩众多专业电竞机型。

续航方面，X80系列全系采用双电芯80W有线闪充，X80 Pro还额外搭载双电芯50W无线闪充，发热更低，极速充电更持久。测试数据显示，搭载双电芯80W有线闪充的X80, 11分钟可从0%充至50%，34分钟即可充满;而电池容量更大的X80 Pro，13分钟可从0%充至50%，38分钟即可充满。在充电速度全面提升的同时，vivo X80系列获得德国莱茵安全认证，更稳定、更安全、更高效，全方位解决电量焦虑。

屏幕方面，vivo X80全系采用三星E5屏幕。在此基础上，X80 Pro搭载6.78英寸2K E5超感自由屏，局部峰值亮度达到1500nit，支持LTPO自由帧率，通过智能变频降低屏幕功耗、提升动态显示流畅度，堪称手机屏幕天花板。

除了上述硬核的体验，X80全系搭载大体积X轴线性马达、立体声双扬声器;X80 Pro更有大面积超声波指纹解锁和IP68级防水防尘功能。全系列适配OriginOS Ocean操作系统，对办公、智慧互联以及手机安全等场景体验进行了全面升级――vivo X80系列为消费者带来更全面的巅峰旗舰体验。

以纯粹设计超越“炫技”，非凡工艺，深厚底蕴

vivo X80系列在设计上依然保持了一如既往的高水准，采用“云阶之上，方圆之境”的设计概念，表现对东方传统美学的理解和运用，以“方圆之境”观天地，将天地之美尽收眼底，兼具传统与现代，经典与雅致。

本次推出的X80系列包含旅程、假日、至黑三款配色，以中式传统配色传达丰富的情感和飘逸的意境。全新配色“假日”以大面积纯粹的青蓝绿色透出明亮淡雅的气质，搭配荧石AG玻璃，如海蓝宝石般清澈，又如一汪碧水，让人念及假日的想象。

畅快游戏，vivo S15e惊喜亮相

与此同时，vivo S系列新品vivo S15e正式亮相――旗舰级芯片，旋风级闪充，为整场发布会带来更多惊喜。vivo S15e性能大幅升级，搭载vivo独家定制的高端芯片Exynos 1080、66W闪充和4700mAh大电池，玩转主流游戏，持久畅快。

其他方面，5000万后置影像系统与Exynos 1080独家定制智能ISP架构强强组合，人像、夜景、视频、运动全场景全面出色。三款潮流配色雾凇金、冰晶蓝与萤石黑冷暖皆宜，8GB+128GB 、8GB+256GB、12GB+256GB版本售价分别为1999元，2299元，2499元，4月25号开启预售。

4月29日起X80系列正式开售 售价3699元起

vivo X80系列售价在发布会中公布。其中vivo X80 8GB+128GB版、8GB+256GB版、12GB+256GB版和12GB+512GB版本售价分别为3699元、3999元、4399元以及4899元。

vivo X80 Pro 8GB+256GB版、12GB+256GB版和12GB+512GB版本价格分别为5499元、5999元以及6699元。

vivo X80系列已在vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo官方旗舰店、vivo手机苏宁自营旗舰店、天猫苏宁易购官方旗舰店、拼多多、分期乐、唯品会、招商银行掌上生活、平安银行口袋商城、交通银行买单吧、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道开启预售。vivo X80系列预售至高享24期分期免息等福利，购X80系列加99元还有机会换购TWS2e真无线耳机、原装无线闪充充电器等好礼，以旧换新购买至高额外补贴1200元。X80、X80 Pro将于4月29日正式开售，X80 Pro天玑9000版将于5月5日正式开售。