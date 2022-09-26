Canalys ：苹果国内TWS耳机市场神话被打破，OPPO逆势增长119%

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日，全球知名市场调研机构Canalys公布2022年第二季度最新TWS市场研究报告以及全球TWS重点市场厂商排名情况。数据显示，2022年第二季度TWS是唯一实现增长的个人智能音频设备品类，增长了 8%，达到 6300 万部。从全球主要市场的数据来看，亚洲、欧洲、南美洲对于TWS耳机的设备需求量呈现了普遍上升的趋势。尽管出货量有所增加，但TWS市场价值下降了 2.9%，趋势依然不容乐观。

不过众多品牌中尤为抢眼的是国内知名厂商OPPO，在国内市场中OPPO以119%的高增长进入市场前五，而且是第二季度TWS市场国内份额TOP5中唯一的增长品牌。榜单前四位分别是小米、苹果、漫步者和华为，虽然苹果“神话”被小米打破跻身榜首，但整体情况还是不容乐观，均呈现跌幅。

此外，OPPO在印度、亚太、非洲等国家地区也进入了榜单前五，除了在非洲增长放缓，在其他国家和地区都是逆势增长状态。尤其是在印度市场，印度作为全球第三大TWS设备市场，在本季度实现了逆势而上，出货量大幅增长 55.0%，OPPO(含一加品牌)凭借583%的增长率成为印度市场份额第三的TWS品牌，同时也是印度TOP5品牌中唯一的国产品牌。

OPPO作为TWS设备市场的“后来者”，通过OPPO Enco X、OPPO Enco Free及OPPO Enco Air等多条产品线在短短几年时间内完成从高端到入门市场的全覆盖，并且做到国内和海外市场的双丰收，赢得市场和用户的认可，在市场不景气的情况下，OPPO依旧可以做到第二季度国内逆势上涨，这样的成绩属实难得。