iQOO 11走出国门登陆马来西亚，双芯旗舰蓄势待发

【天极网手机频道】昨天高通正式发布下一代骁龙8平台，在骁龙8 Gen 2亮相之后，iQOO官方表示将会iQOO 11系列首批搭载全新第二代骁龙8，并且冠以未来电竞旗舰之称。今日iQOO官方海报揭示，iQOO 11将在马来西亚上市，但和国行一样并没有透露具体发布日期。

iQOO 11将包含iQOO 11标准版和iQOO 11 Pro两个版本，两者都将搭载骁龙8 Gen 2芯片。作为高通最新的旗舰级芯片，骁龙8 Gen 2使用台积电4nm工艺打造，这也是高通转投台积电后首颗大版本迭代的芯片。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

骁龙8 Gen 2升级到最新的骁龙 X70调制解调器，不仅支持尚未普及的Wi-Fi7技术，还支持毫米波和sub 6GHz 5G网络，能够让下载速率达到10Gbps，而上传速率与前代类似为3.5Gbps。同时骁龙 X70调制解调器将支持双5G SIM卡同时激活，并且全新的Wi-Fi7可以提供最高5.8Gbps下载速率，降低移动设备的连接延迟。

最近搭载骁龙8 Gen 2的iQOO 11标准版也现身GeekBench跑分平台，单核跑分1451分，多核4681分，超大核最高频率仅有3.19GHz，搭载安卓13系统。不知是iQOO 11的调校问题还是其他原因，在超大核的核心频率上与官方宣称的3.36GHz有所出入。

作为对比，同样搭载骁龙8 Gen 2的三星S23则是有着满血的3.36GHz超大核，单核跑出1500多分，多核更是超过4800分。iQOO 11标准版会采用直屏设计，而Pro版本依然沿用曲面屏，两者都为2K分辨率。

前代iQOO 10系列，在发布前就因为iQOO 10 Pro将搭载200W超级闪充而受到关注，这次iQOO 11 Pro同样会延续iQOO 10 Pro上的200W超级闪充。iQOO 11标准版则是使用120W快充，对于普通用户而言，120W快充已然够用。随着手机厂商在快充领域的不断探索，快充也开始逐渐触碰边际效应，更高功率的快充无法像快充刚起步一样有明显的充电速度感知，但这并不意味着更高功率的快充对于用户没有意义。

据悉，iQOO 11 Pro将会采用宝马M赛车风格设计，两个版本或许都会用上vivo自研V2影像芯片。根据vivo官方信息，V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。

iQOO 11 Pro会在明年一月份登陆印度市场，目前不清楚iQOO 11 Pro是否会一起登陆马来西亚。根据跑分平台的信息，iQOO 11型号代码为V2243A，而马来西亚版本的代号为I2212，这是否意味着登陆马来西亚的iQOO在配置上与国行版本会有些许出入。