「颜如玉」配色献礼新年，vivo S16系列定档12月22日

凭借着“设计”与“人像”两大优势，vivo S系列在手机行业内收获了优秀的用户口碑和市场成绩。临近新年，最新一代的S16系列也已经蓄势待发。12月15日，@vivo官方微博先后发布vivo S16系列预热视频与发布会海报，官宣最新一代S系列产品正式定档于12月22日发布。结合先前公布的其他信息，此次vivo S16系列的“颜如玉”将在外观设计上带来巨大突破。

官方放出的素材中，水、礼盒等多种元素跟随着音乐的节拍，不断律动，汇聚成vivo S16的字样，呈现出充满各种可能性的创新玩法。而在视频素材的最后，不停旋转的钟表也暗示了本次新机将在19:00发布的关键信息。

而vivo品牌副总裁贾净东也已在个人微博公布了vivo S16系列的产品美图，全新外观设计与充满新意的玉质观感也随即揭晓。毫无疑问，“颜如玉”是本次新品官宣中最引人关注的部分，

天极网了解到，本次vivo S16系列的全新配色命名为颜如玉，物如其名，新机带来了玉石般的温润质感，玉质纹理笔触勾勒出玉石婉转的光影效果，微曲面屏与超薄的机身设计让玉色的温润在背板中流转开来，赋于传统材质新的美学表达，让“温润如玉”不再是描绘手机外观的形容词。

vivo S系列一直都以时尚美物知名，每一代产品都持续追求年轻化、潮流化的设计。比如vivo S7系列的“莫奈漫彩”、vivo S9系列的“印象拾光”、vivo S10系列的“绮光幻彩”、vivo S12系列运用光致变色2.0技术打造“暖金”以及vivo S15系列运用全新升级的萤石AG工艺带来的“盛夏”配色。每一款新配色的诞生，都来自vivo对当下年轻人的审美洞察以及对产品工艺的极致探索。本次vivo S系列将古典温润如玉的审美，与先进科技结合，带来“颜如玉”配色，全新的材质创新工艺、温润如玉的审美取向将是新年最棒的礼“玉”单品。

此外，在产品海报中，柔光环元素以及“双面柔光 照亮你我tā”的slogan，都表明vivo S16系列在柔光人像上将更进一步。人像是vivo S系列长期耕耘的赛道。多年来，发生变化和不断演进的是vivo S系列的人像技术，不变的是vivo S系列对人像领域的持续深耕与探索。从vivo S1系列到S16系列，S系列逐渐完成从“照亮你的美”到“照亮我的美”再到“照亮你我tā”的演进。vivo S16系列将人像用光从前置带入后置，全新双面柔光人像值得期待。vivo S16系列将会在12月22日正式与大家见面，它究竟还会带来哪些惊喜，值得持续关注。