OPPO Air Glass体验：除了“轻”，还有“亲”

作者：林夏

【天极网手机频道】在万物互融的时代下，出现了许多智能配件，厂商们都在不断完善自己品牌的生态，致力于构建一个数字孪生世界。智能眼镜作为AR产品之一，能够带来更好的人机交互体验，自然也成为了部分实力厂商的必争之地。前阵子，OPPO未来科技大会上，OPPO向大众展示了其新一代智能眼镜OPPO Air Glass，笔者有幸体验了一下，具体表现如何，我们可以一起来看看。

OPPO Air Glass拥有银翼与黑镜两款配色，我手上的这款是银翼配色，它给我的第一眼印象是像一根白羽毛一样。OPPO Air Glass采用了单目分体式设计，镜身沿袭自OPPO Find X系列的曲线设计风格，LOGO与触控区域的线条处于同一水平线，这种一体成型的CNC工艺让它的整体机身流畅顺滑、浑然一体。镜片部分则与传统的圆形或椭圆形镜片不同，整体更像是蝉翼形状，渐变丝印的映衬下，更显轻盈感。

上手之后，OPPO Air Glass也确实很轻。眼镜整体重量不到30g，镜片厚度仅1.3mm，应该是目前业界最轻的单目波导眼镜。在机身的背面，我们可以看到，OPPO Air Glass采用了磁吸式设计，既可以用来充电，也可以吸附在常规的眼镜框架上。这就意味着，用户完全可以根据自己近视与否的需求，来选择常规眼镜镜框与镜片。除此之外，在机身的尾翼处还嵌入了扬声器，为用户进行交互提供了全新的体验。

笔者认为，OPPO Air Glass之所以采用单目分体式的设计，是为了用户多场景适用而设定的。例如：当用户需要使用OPPO Air Glass，可以取出吸附在眼镜上，即可使用其多项功能;当用户不需要使用时，又能随时随地取下，基本不受时间或空间限制。这不仅极大地减轻了用户使用智能眼镜时的负担，其轻盈的重量与体积，还易于携带，这是很多智能眼镜都无法比拟的。

关于外观的轻盈就说到这了，接下来我们来看看实际功能。智能眼镜的功能说简单，其实很简单，说复杂，也很复杂。“简单”就是它只是一块辅助的屏幕，仅仅用来帮助用户显示信息;“复杂”则是多项功能的配合下，会碰撞出非凡的交互体验。在配置上，OPPO Air Glass搭载了高通骁龙4100可穿戴设备平台，集成自主研发的Spark微型光机、Micro LED和定制光波导技术。

这一系列高端配置与技术的引入，不仅丰富了OPPO Air Glass的功能，还带来了更加清晰明亮的显示效果。总体来看，OPPO Air Glass提供了触控、语音、手势和头动操控四种交互方式，涵盖了天气、健康、日程、导航、提词器等功能。

这几项功能基本以卡片的形式呈现在眼镜上，字体颜色是对人眼比较友好的绿色。用户可通过镜身触控操作进行切换卡片，也可以通过唤醒语音助手、手势以及头动操控进行切换。例如：当有信息送达时，用户只需轻轻点头即可打开通知信息，再轻轻仰头，通知就能收起，整个操作是相当行云流水，高效又便捷。

笔者在经过一番深入体验过后，觉得OPPO Air Glass有两项功能比较实用与亲民，那就是导航以及提词器。OPPO Air Glass内置了百度地图进行导航，用户可以像常规设置一样在手机设置目的地，戴上眼镜之后，眼镜上就会根据自身的卫星定位提示用户接下里的每一步导航，完全不用再去进行其他任何操作。此外，基于与百度地图的战略合作，OPPO Air Glass除了支持百度地图步行、骑行的导航，同时还可通过百度地图对周边环境信息进行探索。

而提词器的功能则更是为演讲者量身定做的，这是OPPO Air Glass的亮点功能之一。用户只需将演讲内容复制粘贴至手机端APP，即可投射到眼镜上呈现。帮助用户在演讲、会议等场景下，清晰地看到演讲的内容，无需担心打断内容或参考额外的提词器，更加轻松自然地进行演讲与展示。当然，该功能还可以根据用户个人需求去定制内容呈现形式，例如字体大小、显示位置、操控方式等。

以上关于导航与提词器的两大特色功能，实用性自然不用多说。真正让笔者觉得OPPO Air Glass这款眼镜有独到之处的是它更接近人们的日常生活。AR眼镜这类东西，其实大部分人只知道有这种东西，可以用来游戏娱乐，但对于其很多功能与特性，并没有一个具象的认识。OPPO Air Glass算是将其从一种玩具进化成了一种工具，让其真正的深入人们的日常生活，简单来说就是更加亲民。

总而言之，OPPO Air Glass给予笔者的体验无非两个字：“轻”与“亲”。“轻”是重量轻，体态轻;“亲”是功能亲民，智能眼镜更亲近人们的生活了，这也是OPPO Air Glass跨出的一大步，让智能眼镜实现从玩具到工具的进化。

诚如OPPO研究院院长刘畅所言那般：“未来，智能眼镜将成为继手机、手表之后，个人生活中最重要的‘第三块屏幕’。我们非常高兴能够推出OPPO Air Glass，一款令消费者真正触手可及的智能眼镜。”