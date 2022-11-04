iPhone 14 Pro满电状态无法开机？官方：需进一步确认

【天极网手机频道】昨天傍晚的时候一条“iPhone 14 Pro满电无法开机”的话题冲上热搜，有位网友称自己购买的iPhone 14 Pro在睡前充电之后，早上起来居然无缘无故开不了机，无论换多少电源，还是长按开机键都毫无反应。最后通过与苹果官方技术支持沟通后，这位网友按照指导成功开机，发现电池已经充满，功能操作也均为正常。

但对于之前一直无法开机的原因，苹果官方称 “由很多原因造成，还需进一步确认这位用户遇到的具体情况”。

但是关于iPhone 14 Pro满电状态下开不了机的情况并非个例，很多iPhone 14 Pro用户均表示遭遇了同样的问题，甚至还需要去线下门店去修理。要知道iPhone 14 Pro系列第一批用户拿到手使用的时间都还不算很长，就出现了这样的问题，确实让人恼火。不过在强制开关机的这个操作来看，大概率是iOS系统问题，如果这个问题是大规模出现的话，苹果应该也会尽快推出一个最新的修复版本给大家更新。



iPhone 14 Pro

不过话又说回来，iOS 16推出至今确实bug很多，比如有网友在更新iOS 16之后，Face ID就识别不了了，重置Face ID或重新启动设备都无法解决这个问题。后续也有越来越多的网友在更新系统之后都出现了这个问题，系统还会弹出“Face ID不可用，稍后再尝试设置Face ID”的提示弹窗，对此，苹果线下门店的技术人员表示这是“硬件故障”，如果有用户出现在更新iOS 16之后出现Face ID识别不了的情况，可以参考苹果官网页面提供的操作步骤。



iOS 16

当然，iOS 16的问题还不止这些，像是软件闪避、电量消失过快、续航时间短等等，只能说iOS似乎是越来越不走心了，用户的耐心也是有限的，虽然系统更新多少会带些小bug，但像是iOS 16这样多且令人无语的bug就真的让人生气了。

如果大家真的不走运遇上了这些问题需要强制重启的话，可以先按下音量上键，再按下音量下键，最后长按电源键，直到出现白色苹果Logo，即可强行重启手机。

最后还是那句话，刷机不易，系统且更且珍惜啊。