connect：OPPO Find X3打破市场多年如一的设计

作者：刘炜博

【天极网手机频道】OPPO 2021高端旗舰Find X3系列手机全球同步开售已有一段时间，不少的海内外媒体前后上手Find X3手机，并在各方评测中均给到一致的肯定声音。近日，德国科技媒体connect也发布了OPPO Find X3系列的最新评测，下面我们一起来看看connect是如何评价Find X3系列的。



OPPO Find X3 Pro的connect测试标志“非常好”

connect认为，OPPO Find X3系列在设计上是他们遇到的最好的产品之一，与三星手机一样，OPPO Find X3试图将摄像头单元更好地融入机身。connect显然对OPPO的一体成形背板设计更为满意，Find X3系列镜头突起没有突兀感，取而代之的是一条缓缓上升的曲线，让镜头和背面融为一体，背面是一整块完整的玻璃。

据悉，OPPO Find X3系列的背部采用一整片玻璃热锻成型技术, 因为镜头部分的凸起和不规则的弧面，使用传统工艺很难实现与平面部分的无缝衔接，非常容易出现凹坑、断点的问题，很难量产。

在镜黑配色上，OPPO在这块完整的一体玻璃背板引入OC0工艺，让玻璃具备陶瓷的釉感，并通过镀膜实现外观的增亮，让黑色更深邃，手感也更加温润。而蓝色和白色的版本是采用的光哑同体设计，背板还是整体的玻璃，但实现了两种不同工艺，镀膜工艺与磨砂质感相结合，观感创新的同时，也有防指纹的效果。

connect拿到的了蓝色和黑色版本，称其看起来很惊艳，最重要的是，它打破市场中多年来始终如一的设计基调，做出来一个真正的创新性的设计。

“当然，这就引出了一个问题，为什么以前没有人提出这个想法。”

在OPPO Find X3系列评测中，connect也说明了手机应用的弧形玻璃背面的制造工艺极为复杂，在不久前OPPO才在合理的良率下，解决了Find X3系列的量产问题。

手感方面，connect将Find X3 Pro和Galaxy S21 Ultra进行对比，Find X3 Pro厚度8.3mm，重量193g，拿在手上明显能感受到更加轻薄，同时Find X3 Pro还拥有不打折扣的材料(光亮抛光的铝制边框)和生产工艺，支持IP68防水防尘认证，是一款轻便且功能强大的旗舰手机。

影像方面，OPPO Find X3系列主打10bit全链路色彩管理系统，实现了从传感器到信号处理再到屏幕显示，每个环节都支持10bit(10.7亿色)的色深处理，这让手机的色彩表现始终如一，相较以往的8bit色深(1670万色)，OPPO Find X3系列可支持达64倍可显色彩。

connect对10亿色的升级给到了较为中肯的评价，10bit听起来好像令人印象深刻，但在实际体验中却很难提供任何附加价值。因为8位和10位照片的区别只有在有特别细微色阶的特殊情况下才能看出来，比如日落。这方面对专业摄影需求的用户会更大帮助，与此同时，专业用户使用OPPO推出的“电影模式”也会更加得心应手。



国行版Find X3系列专业模式

OPPO Find X3系列电影模式支持在最高4K分辨率下拍摄时完全控制ISO、白平衡、快门速度和对焦。此外，该模式还将录像保存为原始数据，并带有LOG配置文件。与更多有损文件格式相比，这样可以保留更多的色彩和亮度信息，从而简化后期制作中的色彩分级。在显示上，Find X3支持1~120Hz动态刷新速率的屏幕，拥有3126×1440像素，表现没有令人失望。

系统方面，OPPO Find X3 Pro(海外版)几乎不包含任何多余的软件，并提供了一些有用的额外功能，比如游戏空间以及应用分身，可以存储完整的系统镜像，这样就可以干净利落地区分私人事务和工作。connect编辑表示很喜欢“O Relax”这款应用，它可以让用户借助大自然的声音放松(一款白噪音软件)。

OPPO Find X3系列在随机配件上也令人满意，OPPO并没有阉割随机附送的充电头，反而更进一步为每一位用户提供了65W充电头，配合使用手机能在30分钟内完全充满至100%。connect还特别强调Find X3系列附带了随机贴膜和赠送保护套。

最后，connect表示较上一代Find产品，本作还优化了无线性能问题。相较而言，尽管相机方面S21 Ultra更有优势，但重量明显增加;而OPPO Find X3系列将会是一个与S21齐平的不错选择，未来OPPO也将会有更好的产品出现。