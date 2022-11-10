摔不坏的手机？华为Mate 50系列全新昆仑玻璃版本开售，可靠体验征服用户

【天极网手机频道】众所周知，高端智能手机的设计用料往往都力求极致。今年华为Mate50系列作为大家公认的“黑科技旗舰”的集大成者，自发售以来便广受消费者追捧和喜爱，尤其是首次发布的「昆仑玻璃」版本，据说占据了总订单量一半以上，很多用户都对其称赞有加，强烈表示：“机器变得更坚固，日常使用时非常耐摔，彻底解决了碎屏困扰，并大幅提高整机生命周期。”

看到市场反响好评如潮和越来越多的用户购买需求，华为作为“最宠粉”的手机厂商，也在近日宣布将为华为Mate 50系列的冰霜银、曜金黑、流光字三款配色机型推出「昆仑玻璃」版本，既带来更强悍的屏幕保护，也让用户有更丰富时尚配色可选。这三款全新版本会在11月10日10：08分正式开售，大家千万别错过。

四年联合自研，昆仑玻璃为何摔不坏？

现如今，为了凸现高端智能机的颜值和顶级视觉显示，曲面屏幕成为主流标配。而站在用户角度来看，曲面屏固然看起来很爽，但抗摔性能却大打折扣，并且售后维修费用昂贵，一块高素质屏幕更换费用接近2K元。如何实现这一“鱼与熊掌兼得”的难题，华为便早在四年前开始着手研发「昆仑玻璃」。

从发布会上介绍来看，相比普通玻璃版本，华为「昆仑玻璃」能够让Mate 50系列的整机耐摔能力提升10倍，获得全球首个瑞士SGS五星级玻璃耐摔认证。经过实验室模拟测试，65g的钢球在1.2m高处自由落体，即便砸中昆仑玻璃面板中心处也依然毫发无损。另外，在事后众多网友的故意整机摔落测试下，华为Mate 50系列昆仑玻璃版也统统完美通过考验，证明了其一流耐摔性。

华为「昆仑玻璃」之所以“摔不坏”，一方面是因为工程师在研发过程中借鉴和汲取了钢筋混凝土结构特点，在玻璃中引入亿亿个高强度纳米晶体，形成结构支撑，再搭配复合离子强化注入技术，在玻璃表面形成微米级坚硬保护层，实现由外到内的“双重保护”

另一方面华为联合国内特种玻璃企业历时四年迭代研发，经过108道微晶原材及面板加工工序，24小时高温纳米晶体生长，1600度铂贵金属熔炼技术，完美解决了微晶玻璃材料对屏幕光学显示影响的业界难题。

我们都知道，过去康宁大猩猩玻璃面板几乎垄断了整个市场，是大多数高端旗舰机的主要宣传卖点，采购成本昂贵。而华为「昆仑玻璃」是华为与华为控股国产特种玻璃企业联合自研打造，既大力扶持该领域国产上游供应链的创新突破，又促进了国产高强度玻璃盖板的市场普及，行业意义重大。

旗舰回归，为用户带来全方位可靠体验

华为Mate 50系列不仅首发搭载「昆仑玻璃」，并且还是全系标配，旨在为所有用户都带来坚固耐摔的用机享受。光这一点还远远不够，华为Mate 50系列里里外外都充满“黑科技”技术惊喜。

比如华为Mate 50系列全球首发卫星通信功能，当你身处无人区或深山老林等极端环境中时，哪怕手机无信号也能通过畅连App将文字和自身位置信息发给外界，甚至支持多条位置形成轨迹地图，保证任何时候都不失联;业界首创应急续航模式，手机电池电量还剩1%时自动开启，能提供长达12分钟通话或者亮码10次;首款支持全机身恒温充电，不惧低温或高温等恶劣环境;首发10档可变光圈RYYB主摄，通过物理设计实现F1.4-F4.0光圈范围调节，搭配超微距长焦镜头，从微观世界到宏伟山河，从近在毫末到远到天边，帮助用户不错过任何一景一物。

从昆仑玻璃所带来的外表坚固抗摔，再到卫星通信、应急续航、以及可变光圈影像，华为Mate 50系列凭借过硬的创新技术突破，为用户带来实实在在的内外高品质可靠体验，无疑称得上是当下最强国产旗舰机。

双十一正火热进行当中，华为Mate 50系列的冰霜银、曜金黑、流光紫三款配色机型「昆仑玻璃」版本也将于11月10日10：08分全面开售，更多配色更多选择，趁此年度大促，赶紧为自己入手一部吧。