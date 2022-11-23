顶级结构件团队深耕，荣耀Magic Vs系列打破折叠屏设计瓶颈

【天极网手机频道】11月23日，荣耀正式发布“智展新境”的折叠旗舰荣耀Magic Vs系列。作为新荣耀两周年的重磅作品，荣耀Magic Vs系列在折叠形态、交互体验和用户价值三个维度领航折叠屏体验无人区，用底层技术创新打破折叠屏结构设计瓶颈，基于MagicOS 7.0引领交互变革，加速折叠屏成为主力机的市场进程。

挑战折叠体验无人区，引领行业升维进化

折叠屏是手机行业实现颠覆性创新的重要契机，但经过几年发展，市场表现仍在等待爆发性增长。折叠屏用户使用行为不同于直屏机，依靠堆叠参数和配置，按照直屏时代的旗舰思维做产品迭代，难以激活折叠屏市场的广泛需求。作为智能手机行业发展的最前沿，折叠屏形态只是市场起跑点，通过创新人机交互体验，释放折叠屏天性才能带来广阔实用价值空间。

基于双轮驱动的极致产品理念和对折叠屏用户痛点的深入研究，荣耀Magic系列折叠旗舰在性能、通信、手感体验等维度全面实现直屏旗舰水准，在此基础上，勇于挑战折叠屏体验无人区，致力于充分利用折叠屏形态优势，为用户带来超越预期的实用性突破，创造新的市场价值。本次发布的荣耀Magic Vs系列不仅是通信工具，还基于底层MagicOS 7.0 能力为消费者带来时间效率价值和超越直屏机的科技体验价值，引领折叠屏行业升维进化。

突破折叠屏结构设计瓶颈，实现轻薄与长续航兼得

轻薄是折叠屏的必然发展方向，但只是折叠屏成为主力机的表层问题。研究发现，50%的折叠屏用户还同时拥有一部直板机，因为大部分折叠屏手机，电量很难撑到晚上回家，反复充电也是折叠屏成为唯一手机的重要阻碍。现有内折大屏产品，一次只能解决一个问题，要么是为了极致轻薄而极致轻薄，要么是为了长续航塞进更大电池却放弃手感，核心原因是没能突破折叠屏的结构设计瓶颈。

荣耀Magic Vs系列通过行业顶级结构件团队深耕，将极致轻薄和极致性能合二为一，采用全新自研“鲁班0齿轮铰链”， 折叠传动可靠性与精密性进一步提高，40万次折叠不易松动，配合全面升级的多种航天级的轻质材料，追求实现极致轻薄。另一方面，荣耀Magic Vs系列持续优化电池技术，基于关键铰链技术进步带来的全新结构设计，容纳5000mAh超大电池容量，续航水平实现大屏视频播放12.6小时、大屏阅读17.3小时以及大屏导航13.1小时，成为目前市售内折叠屏手机又一惊艳之作。

以底层技术突破解放折叠屏天性，促进未来交互变革

荣耀Magic Vs系列针对折叠屏的三种使用形态及用户核心痛点场景，定义出了折叠屏的金牌适配标准：折叠态，手感与体验均是大屏旗舰;展开态，支持全新分屏快捷手势和更为自由的分屏方式，让展态内屏交互更为舒适高效，带来比两部直屏手机更好用的体验增值;从折叠态到展开态，内外屏无感切换，通过系统级能力自适应屏幕旋转等统合三方APP适配，追求体验连续性满分。

基于MagicOS 7.0的荣耀Magic Vs系列，人机交互体验原点从“人下指令”进化为“AI主动推送”。强大AI算力可以在最合适的时间地点，主动发起符合消费者行为习惯的智慧服务，取快递、查航班等常用手机操作步骤减少超50%，让折叠屏越用越好用，越用越懂你，实现折叠屏交互效率跃升。同时，荣耀行业首创MagicRing信任环，在开放生态下打破手机、笔记本、平板等不同设备操作系统边界，让荣耀Magic Vs系列通过键鼠共享，应用接续等功能，从单一通信工具转变为实用生产力工具。

在用户痛点维度，荣耀Magic Vs系列充分释放折叠屏商务价值，打破商务人群移动办公焦虑：荣耀Magic Vs至臻版随机附赠手写笔，采用自研零压触控技术，轻触即可书写，支持提笔速记、全局批注，带来流畅高效的无纸化办公体验，读书笔记随时记录，随时随地完成进行方案审核、合同签署等;全新荣耀笔记支持全局收藏，文章视频三指下滑即可离线收藏，飞机上也可轻松处理工作生活事务;Magic文本功能主动识别拍摄内容，一键转换PDF文本完成正式商务信息传递。

科技为人，助力荣耀赢取高端市场话语权

荣耀Magic Vs系列凝聚了荣耀对顶级旗舰价值的思考、探索与实践，是荣耀Magic系列科技理想主义的进阶产品。

荣耀面对消费者坚持做有温度的科技，一直以来在屏幕护眼领域拥有引领行业的深厚技术积累，最新发布的荣耀Magic Vs系列是荣耀健康显示技术的又一里程碑。作为手机行业首款通过中标院VICO A+视觉度舒适测试的产品，荣耀Magic Vs系列的类自然光护眼功能，可以智能模拟自然光的动态变化，有助于保证部分眼部肌肉适度运动、促进眼部血液循环，从而缓解眼疲劳。荣耀Magic Vs系列还首次搭载助眠显示功能，根据人的原始作息节律，从日落开始缓慢下调屏幕色温，实现无感知降低蓝光，在夜间使用荣耀Magic Vs系列3小时，较使用无此功能的产品，被试者褪黑素浓度平均高出约20%，有效提升睡眠质量。

在行业层面，荣耀通过与合作伙伴、高校、科研机构等深度合作，用自身底层技术实力激发产业链创新活力，带动整个产业链高质量发展。此次荣耀Magic Vs系列不仅给用户带来了更前沿、更立体的极致体验，也在屏幕、铰链等方面和合作伙伴一起为业界带来了新思路，完美诠释荣耀Magic系列“科技理想主义”理念，推动折叠屏科技创新形成良性商业循环，助力荣耀赢得高端市场话语权。

本次发布的荣耀Magic Vs系列包括两个版本：荣耀Magic Vs及荣耀Magic Vs至臻版，荣耀Magic Vs提供包括天青色、亮黑色，燃橙色(素皮)等三种配色，8GB+256GB版7499元、 12GB+256GB版7999元、12GB+512GB版8999元;荣耀Magic Vs至臻版 16GB+512GB售价10888元，提供凤羽金、亮黑色两种配色版本。荣耀Magic Vs系列将在11月23日 18:08 在荣耀商城、各大授权电商及各授权门店预售开启，11月30日10：08，正式开售。