燃情现场见证传奇，vivo与FIFA联合打造世界杯决赛冠军加冕时刻

【天极网手机频道】12月19日，经过28个昼夜的精彩角逐，2022FIFA卡塔尔世界杯™在阿根廷队捧起大力神杯的这一刻画上圆满句号。阿根廷队在常规时间与加时赛中3:3战平法国队，后通过点球大战以总比分7:5击败法国队，终获本届世界杯冠军，加冕本届世界杯至高荣誉。而vivo作为本届世界杯全球官方手机，以“加冕每一刻”为理念，携手国际足球联合会(FIFA)在决赛现场联合打造冠军加冕时刻，以盛大的音乐与烟花表演为王者加冕，与全球观众共同见证这届传奇世界杯的激情收官。

vivo与FIFA联合打造冠军加冕时刻

今年是vivo继2018年世界杯后第二次登上世界杯舞台。在本届世界杯期间，vivo持续凭借行业前沿的移动科技，赋能赛事工作人员与全球球迷的赛事体验，通过多元丰富的活动与全球球迷建立深度沟通，并在决赛现场展示了来自全球球迷的#Shotonvivo#影像作品，共同为世界杯的每一刻精彩加冕。

决赛现场燃情巨献，与世界共同见证传奇时刻

作为疫情以来的首届世界杯，本届赛事承载了比以往更多的期待与热情。vivo也希望以不一样的形式联结每一位球迷，共享体育赛事带来的愉悦。决赛开始前，vivo联合FIFA打造冠军加冕时刻，以振奋人心的音乐表演与烟花秀，将赛前气氛推向高潮，为全球球迷创造了独一无二的难忘体验。这段决赛现场的燃情演绎，承载着全球球迷的欢呼与期待惊艳亮相，为王者加冕，为心潮澎湃的决赛时刻加冕。

vivo与FIFA联合打造冠军加冕时刻，vivo DJ表演

同样在决赛现场亮相、受到全球瞩目的，还有来自全球球迷的#Shotonvivo#手机摄影作品。在本届世界杯开启之初，vivo即联合FIFA在全球范围内发起了#Shotonvivo#“加冕每一刻”主题社交活动，号召全球球迷用手机记录世界杯的动人故事和精彩瞬间。而在本次决赛现场，vivo也成功将收集到的影像故事以视频合集的形式带到了世界杯舞台，用独特的方式展示每个人对足球的热爱，向全世界勾勒出了一幅独特的足球人文图景。

#Shotonvivo#主题社交活动收官视频亮相决赛大屏

加冕每一刻，陪伴球迷见证世界杯精彩

作为本届世界杯全球官方手机，vivo不仅为赛事工作人员提供业界领先的旗舰手机，以前沿科技助力赛事的筹备和举办工作，同时也在世界杯现场，持续通过影像的方式记录下赛场内外的动人瞬间，与全球球迷共同分享关于足球的激情、见证和加冕每一刻精彩。

在本届世界杯期间，vivo最新发布的X系列新十年开篇之作、全能巅峰影像旗舰X90系列成为本届世界杯全球官方手机。借助X90系列全面突破的高端影像技术，位于卡塔尔现场的球迷摄影师们成功定格下了众多打动人心的瞬间。有来自世界各地、各个年龄的球迷们身着特色服饰或球服，为这场期待四年的足球盛会加油呐喊;还有卡塔尔当地居民漫步街头，呈现出独特的中东风情。这些具备专业质感的照片画面，也展现出X90系列“旗舰之上，更胜旗舰”的影像水准。

球迷穿着本国服饰在球场外助威，由X90 Pro+拍摄

球迷穿着支持球队队服在球场外助威，由X90 Pro+拍摄

卡塔尔当地风情，由X90 Pro+拍摄

一直以来，vivo致力于成为联接人与数字化世界的桥梁。而体育运动超越时空，是联结人类的重要纽带。vivo期待以科技连接每个人的热爱、连接世界，用特别的方式为本次世界杯注入更多积极的力量，见证每一刻传奇瞬间，与全球球迷一起为心中的热爱加冕。

2022卡塔尔世界杯决赛，阿根廷队迎战法国队

2022卡塔尔世界杯1/8决赛，日本队迎战克罗地亚队

X90系列闪耀世界舞台，彰显vivo品牌高端化突破

在卡塔尔世界杯开赛之际，vivo正式携X系列集大成巅峰之作X90系列手机向全球亮相。从小组赛和淘汰赛赛场LED的“专业影像旗舰”“巅峰影像 超越想象”，再到决赛上的“冠军影像 超越想象”，X90系列持续向全球球迷展现来自中国的高端科技实力。凭借全面升级的产品实力，以及在世界杯影响力的加持之下，X90系列自开售以来，斩获众多用户的良好口碑，销量表现更是超越以往，迎来X系列历史新高。其中，X90开售销量同比X80增长2倍，X90 Pro与X90 Pro+是X80 Pro同期的4倍。

X90系列的首销成功，也再次印证了vivo在坚持长期主义下的品牌高端化突破。长期以来，vivo以用户为导向，凝心聚力“影像、设计、系统、性能”四大长赛道，通过对技术的自主创新和长期投入，持续打造核心竞争力，推动高端化布局。“埋头种因，果自然成”――据调研机构Counterpoint Research的数据，2022年第二季度，vivo在高端安卓机市场上，以29%的品牌份额占据国内市场第一。此番vivo X90系列出色的市场表现，相信将助力vivo进一步实现高端化突围，为高端市场带来更多活力。