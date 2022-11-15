iOS 16漏洞不断，更新后又出奇怪问题

【天极网手机频道】自从年中苹果发布iOS 16以来，有关iOS 16的争议就从没断过。在尚未发布正式版之前，一些Bug问题在对于还是开发者内测版本的系统中还可以被谅解，但是如今这些问题依然延续到正式版中，引起用户不满。即使目前iOS 16的版本号已经来到iOS 16.1.1，但仍然出现很多问题。

前段时间，国外有不少用户报告称，在更新至iOS 16后自己的Face ID停止工作，出现问题。不过目前还不清楚有多少用户受到这一问题影响，但是从报告可以发现，很明显许多机型都受到了这一影响。如果之后被证实是由iOS 16系统导致这一问题的出现，那么算上之前的问题，iOS 16几乎是苹果历史上问题最多的系统。

早在iPhone 14系列发售之初，iOS 16就面临过一次巨大的激活问题，有相当数量用户受到影响无法激活手机。针对这一问题，苹果甚至提出让用户连接PC来激活这样愚蠢的方式。同时苹果在发售当日推出了修复该问题的iOS 16系统，不过对于无法激活系统的用户而言，这样的措施等同于无。

而在此之后，iPhone 14上的iOS 16更是问题频出，甚至出现能够让用户死机的严重Bug。最近又有用户发现，当在Safari的地址栏中输入某些字母时，Safari应用会立即崩溃。这意味着无法完成搜索或完成输入你试图访问的网站的URL的过程，这似乎影响了iOS 16的所有版本。有趣的是，这个问题似乎并不影响某些国家的iPhone用户。

国外媒体发现，如果在iPhone 14 Pro Max上打开Safari并且在地址栏中输入“Wells Fargo”，Safari在其输入前三个字母“wel”后就会立即崩溃。这样的问题看似很小，可一旦用户需要访问带有这几个前缀字母的网站时，就会导致用户无法使用Safari。

自从iOS 11之后，整个iOS都愈发不稳定，作为一个存在已久的系统，往往很多代码十分老旧。也有人通过解包看了iOS 15和iOS 16的容量大小，结果发现iOS 16的体积比起iOS 15要更小，要知道iOS 16可是在iOS 15的基础上更新了许多全新功能。

而苹果专门缩减了系统体积，一种方式是删除老旧代码，另一种方式是完全重写部分代码，用更高效的代码来完成体积的缩减。对于iOS这样一个庞然大物而言，删除老代码这样的行为将会牵一发而动全身，明显不靠谱。那么极有可能苹果是重构了部分代码，虽然解决了部分问题，但同时带来后遗症，造成一系列连锁反应。

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不仅如此，同样的情况也出现在iPadOS 16上，往年iPadOS通常都会跟iOS一同推出，今年则是晚了一个多月。有消息表示，这极有可能是苹果在今年的iPadOS 16中新增台前调度功能，导致iPadOS 16出现许多Bug无法修复。

往年iOS版本更新到iOS 1x.1时都会趋于稳定，而这次iOS 16则是不断在修复和重新出现Bug中循环。无论是对于苹果还是用户，这次iOS 16到目前为止都不及格，一路走来磕磕绊绊，可依然漏洞不断。