魅族时隔一年官宣新机，但是不叫魅族19！

【天极网手机频道】随着高通发布第二代骁龙8平台，不少手机品牌都官宣将会推出搭载骁龙8 Gen 2的旗舰机型，而其中竟然出现一个罕见的身影，自从魅族18S系列后就没再推出过任何正统机型的魅族科技。

魅族科技在社交平台官宣：“在第二代骁龙 8 移动平台历史级硬件性能加持下，魅族的全新旗舰也将在新的时代，给大家带来多终端、全场景、沉浸式的融合体验。魅友们别着急，更好的值得等待。”

此消息一出，引起不少重视粉丝热议：“19，9到离谱”、“师傅你终于想起来自己的是干嘛的了”、“只要魅族还在，只要还是一样的好用，手机就一直用魅族，毕竟其他手机瞧不上”。这番言论足以看出魅族在广大魅友心中的分量，不过在没有推出新机的这一年多里，魅族却发生了翻天覆地的变化。

今年7月份，湖北星纪时代科技有限公司与珠海市魅族科技有限公司在杭州举行战略投资签约仪式，正式宣布星纪时代持有魅族79.09%的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。本次战略投资后，魅族科技会作为独立品牌继续保持运营，并且在明年发布全新旗舰。

魅族科技的CEO黄质潘在会议上透露，魅族19将延迟至2023年的第一季度发布，而原计划将于9月份发布，但是由于此次合作，为了重新定义以及新的战略，重新进行产品调整。此前，魅族科技开启了魅族19主理人计划，魅族用户或者是消费者都可以通过魅族社区主题帖参与到魅族19的设计中来。

不过最新消息显示，魅族即将推出的新机型，或许并不会命名为魅族19，而是魅族20。根据外媒消息，有人在固件数据信息中发现，魅族即将推出的型号为M381Q和M391Q，魅族将这两款机型命名为Meizu 20和Meizu 20 Pro。

这就有些意味深长了，不过按照魅族的行事方式，如此跳脱的命名方式其实也有迹可循。当年魅族Pro 7系列市场遇冷后，魅族并没有将下一代旗舰命名为魅族Pro 8，而是开启全新产品线推出魅族16th系列，直到魅族18S系列后再次停滞不前。

尤其明年恰好是魅族成立20周年，作为魅族被收购后和星纪时代共同推出的首款旗舰机型，命名为魅族20系列无可厚非，同时也让爆料更具说服力。自从去年9月底，魅族推出魅族18S系列之后，一年过去魅友始终没有等来下一代魅族19。

这次魅族将新机命名为魅族20系列，一方面是对于20周年纪念日纪念性质的命名，另一方面也是摒弃过去的命名，在20周年重新开始。据悉，魅族20 Pro将会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。

目前有关魅族20系列的信息少之又少，魅族方面也没有任何透露该系列机型信息的意思，更不用提发布时间。但是根据往年来猜测，魅族极有可能在明年的3月份正式发布魅族20系列，不过相比今年年底就将扎堆发布的骁龙8 Gen 2机型，魅族的迟到能留下多少粉丝还值得商榷。