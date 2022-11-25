天玑8200规格曝光，升级力度没有传闻中这么大！

【天极网手机频道】前不久联发科正式发布天玑9200芯片，硬件规格上获得全面升级的同时还带来了更多全新特性。不过相比天玑9200的迭代升级力度，天玑8200相比天玑8100或许就没有这么大了。

目前联发科已经定档12月1日正式发布这颗芯片，iQOO Neo7 SE也已经官宣将搭载该芯片，并且也有人曝光了天玑8200的具体规格参数，同时指出相较天玑8100，天玑8200仅仅只是略有升级。

此前就有传闻称，天玑8100的迭代版本不仅会采用台积电4nm工艺打造，还会加强5G基带、ISP、AI算力等外围规格，准确的说应该是部分天玑9000的特性下放。这让不少用户充满期待，毕竟天玑9000以及天玑9000+今年在手机市场的表现有目共睹，甚至在某些方面还要强于第一代骁龙8平台。

天玑9000采用台积电4nm先进制程，CPU部分共有八颗核心分别为：1个主频高达3.05GHz的X2 超大核、3个主频高达2.85GHz的A710大核和4个主频为1.8GHz的A510能效核心，缓存为8MB L3+6MB SLC。

但这并不代表天玑8200会同样使用主频高达3.05GHz的X2大核，而是依然与天玑8100保持一致，使用四颗A78核心以及四颗A55核心。其中四颗A78核心还被分为两个集群，其中一颗A78核心主频达到3.1GHz，而另外三颗则为3.0GHz。四颗能效核心依然保持在2.0Ghz，与前代天玑8100持平。

天玑8100的A78核心主频为2.85GHz，如此看来天玑8200更像是天玑8100的超频版本，甚至在GPU方面依然使用相同的Mali-G610 MC6 GPU。不过在频率方面大概会跟CPU一样采取超频的方式来提升GPU性能，如果按照天玑在旗舰芯片中的迭代命名，那么这颗天玑8200更像是天玑8100+而非大版本迭代的正统天玑8200。

之前的传言中只是透露天机8200将会拥有天玑9000的部分特性，硬件方面自然不可能完全一致，那就只能期待天玑8200在其他方面会有一定提升，例如AI性能、通信性能等等。

联发科经历好几代处理器，终于开始慢慢褪去用户心中低端的固有印象，虽然天玑8100已经是一颗十分优秀的芯片，如果天玑8200此时选择摆烂，可能会重蹈联发科当年的覆辙。

曾几何时，联发科的芯片还被机圈的网友调侃成是付不起的阿斗，甚至有过“一核有难，九核围观”的壮烈景象。一度想冲击高端的联发科始终处于有心无力的状态，一方面是技术上确实有差距，另一方面为了走量不惜背刺用户，使得联发科始终无法摆脱低端泥潭。

如今联发科凭借天玑系列终于证明自己拥有与高通抗衡的实力，在这关键时刻千万不要学英特尔挤牙膏的做法(甚至英特尔在12代以及13代酷睿处理器上都彻底不挤牙膏了)，实现早日弯道超车。不少网友认为，是由于目前高通在中端芯片市场展现出来的实力不够强大，导致就连联发科都敢挤牙膏摆烂了。

最后，已有消息显示搭载这一芯片的机型跑分超过90万分，价格都在2000元左右，还是可以期待一手的。