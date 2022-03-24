高颜值长续航带来「越级」体验，vivo Y33s正式发售仅1399元起

作者：墨将

【天极网手机频道】在vivo旗下的多个系列产品当中，Y系列一直以颜值、续航与性价的特点来主打千元级。vivo最近推出了一款千元级5G手机vivo Y33s，这款手机配备了5000mAh大电池、超线性扬声器等亮点，为千元机用户带来越级体验。vivo Y33s目前已经开售，4GB+128GB版本售价1399元，6GB+128GB版本售价1499元，8GB+128GB版本售价1599元，提供星云蓝、初雪晨曦、萤石黑配色可选，感兴趣的朋友不妨多多关注。

vivo Y33s采用全新的表面转纹工艺，不仅带来细腻的触感，在观感上同样光彩夺目。新机配备一块6.51英寸LCD水滴屏幕，分辨率为1600×720，在5000mAh大电池，机身控制在约8.25mm厚度，约185g的重量，握持体验更好。支持侧边指纹解锁设计，并提供面部识别功能。

值得一提的是，手机还保留了3.5mm耳机接口，方便有线耳机。 在影像上，vivo Y33s后置采用1300万像素主摄+200万像素微距镜头双摄组合，支持超级夜景、HDR智能成像等，能够满足日常简单记录生活的需求。前置为800万像素镜头，支持屏幕柔光环功能，夜间自拍补充光线等。

vivo Y33s配备天玑700 5G移动平台，采用超导液冷散热设计，支持内存融合技术、SA/NSA双模式5G网络、5G+5G双卡双待。除此之外，它配备了超线性扬声器，能带来更加沉浸的外放影音效果。新机搭载OriginOS Ocean系统，内置5000mAh大电池，支持18W充电，能够带来超长的续航体验。目前vivo Y33s目前已经开售仅1399元起，感兴趣的朋友不妨多多关注。