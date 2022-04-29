2K价位段最值得买的性能神机！iQOO Neo6 SE于5月6日强势来袭

作者：毛毛

【天极网手机频道】前不久游戏性能神机iQOO Neo6发布上市吸引了一大批粉丝用户，凭借超强的性能以及出色的游戏体验让其成为当下最热销的智能手机之一。今天上午，iQOO再次透过官方微博宣布将于5月6日发布的酷玩新机iQOO Neo6 SE将搭载6400万像素大底光学防抖主摄，并拥有120Hz三星E4流光屏，结合官方曝光的骁龙870处理器、80W闪充，Neo 6 SE可谓是一款性能、影像和充电各方面都出色的性能神机或将成为预618活动2K价位段最值得购买的产品。

根据iQOO公布的预热海报图以及文案可以了解到，iQOO Neo6 SE搭载高端产品才有的6400万像素光学防抖主摄，主摄采用25mm焦段f1.89大光圈镜头，影像实力必将十分出色。虽然目前还不知道其他镜头的参数，但是猜测采用了与iQOO Neo 6同款的1/1.7英寸三星GW1P大底CMOS，在夜间黑暗场景下，大底感光元件、光学防抖加上大光圈镜头，暗光环境下拍照也不愁。

除此之外，以目前已知的消息，iQOO Neo 6 SE将搭载120Hz流光屏，屏幕发光材质是与众多高端旗舰一样的三星E4材质，这块屏幕兼具了高刷新率和优秀显示效果，能为用户带来优质的游戏高帧体验和日常流畅使用。

iQOO Neo系列虽然一直以强悍的性能和出色的游戏体验著称，但是产品的影像水准一直堪称中端产品的标杆之作，而即将发布的iQOO Neo6 SE将高端产品的影像水准和显示效果带给更多用户，给用户带来不一样的体验。