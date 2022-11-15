iQOO 11跑分超天玑9200，将成第二款双芯旗舰！

【天极网手机频道】随着年关将近，硬件厂商也即将发布最后的旗舰产品，而vivo除了要推出vivo X90系列新机之外，iQOO 11最近也遭到曝光。

近日，一款型号为V2243A的vivo手机现身GeekBench，据悉这台机型就是即将发布的iQOO 11新机。这次iQOO 11会搭载高通骁龙8 Gen 2芯片，将会作为第二批机型发布，而不会在第一时间上市。

GeekBench跑分显示，这款iQOO 11手机单核跑分1451分，多核4681分，超大核最高频率仅有3.19GHz，搭载安卓13系统。不知是iQOO 11的调校问题还是其他原因，在超大核的核心频率上与官方宣称的3.36GHz有所出入。

作为对比，同样搭载骁龙8 Gen 2的三星S23则是有着满血的3.36GHz超大核，单核跑出1500多分，多核更是超过4800分。不过即使如此，iQOO 11的跑分依然要高过搭载天玑9200的vivo X90标准版本。

同样在今天，搭载天玑9200的vivo X90标准版出现在GeekBench上，单核仅有1424分，多核为4471分。不过天玑9200早在发布时就宣称，将会主打GPU性能，所以这次的CPU在未上市之前都只能算是开胃菜。

据已有信息，iQOO 11将会拥有两个型号，分别为iQOO 11和iQOO 11 Pro，其中标准版会采用直屏设计，而Pro版本依然沿用曲面屏，两者都为2K分辨率。作为前代的iQOO 10系列，在发布前就因为iQOO 10 Pro将搭载200W超级闪充而受到关注，这次iQOO 11 Pro同样会延续iQOO 10 Pro上的200W超级闪充。

iQOO 11标准版则是使用120W快充，对于普通用户而言，120W快充已然够用。随着手机厂商在快充领域的不断探索，快充也开始逐渐触碰边际效应，更高功率的快充无法像快充刚起步一样有明显的充电速度感知，但这并不意味着更高功率的快充对于用户没有意义。

只不过是由于目前技术的限制，快充边际效应暂时无法解决，但即使如此厂商依然不会放弃在快充领域的探索。除此之外，iQOO 11被曝也将搭载vivo自研的V2影像芯片，将成为vivo旗下第二款双薪旗舰机，而第一款则是11月22日发布的vivo X90系列新机。

V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。而今年vivo也是在影像领域大动作不断，不断召开影像技术沟通会，向外界传递出要深耕影像领域的信号，还加深与联发科以及蔡司的合作。

不过目前并不清楚iQOO 11是否会搭载小米12S Ultra上同款的1英寸大底IMX989，但是在蔡司以及自研V2芯片的加持下，iQOO 11的下限并不低，上限如何还是要看iQOO方面会如何调校iQOO 11的影像系统。

目前关于这款机型的具体发售时间并没有确切信息，不过从网传iQOO 11将在年内发布来看，大概率会在下个月正式发布。对于一部分喜欢直屏的用户而言，iQOO 11不仅有着强劲的配置，还有着不低的影像潜力，但实际表现就要等上市之后才能揭晓了。