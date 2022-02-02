二月手机图鉴：多家厂商将更新旗舰新品

作者：LL

【天极网手机频道】值此春节期间，相信大部分人对于手机行业的关注依旧不减。随着春节过去，也将迎来另一波旗舰新品手机，其中包括了努比亚Z系列、红魔7系列、黑鲨5系列等多款手机。笔者做了个简单的汇总，我们一起来围观一下。

首先是“努比亚史上最强Z系列旗舰”。根据官方微博发布的动态可知，努比亚将会更新Z系列的产品线，很大可能就是努比亚Z40 Pro。通过其中的两张海报可知，其将采用全新一代骁龙8系移动平台，配合首发的航天级散热新材料，打造顶级的散热能力，最大程度地激发这款处理器的性能释放。影像方面，采用行业首家定制光学35mm人文镜头，此类镜头适合用于拍摄人文题材的照片，势必能够带来更加极致的影像体验

其次是不负“7”待的红魔7系列游戏手机。关于红魔手机的官宣信息，仅有二月发布以及搭载全新一代骁龙8系移动平台，其它并无任何官方信息透露。而根据相关的爆料信息，红魔7系列配备一块6.8英寸的OLED显示屏，重量为215g，电池容量大概在4380mAh左右，充电速率可能会突破120W，达到165W。影像方面，前置800万像素摄像头，后置6400万像素主摄像头。关于红魔7系列的信息相对较少，不过仅从爆料的信息来看，红魔7的配置比上一代均有所提升，确实值得期待。

最后是全新旗舰级游戏手机的黑鲨5系列。提及游戏手机，黑鲨游戏手机必定不会缺席。根据相关爆料信息，黑鲨5系列同样将搭载全新一代骁龙8系移动平台，同时配备4600mAh的双芯电池以及百瓦快充，并且在刷新率上也有所提升，预计好于目前主流的刷新率。

不出意外的话，以上三款手机均将在二月份发布，其共同的特征均是搭载全新一代骁龙8系移动平台。笔者认为，自骁龙 8 Gen1发布之后，“驯龙大师”纷纷上线，至于调试效果会如何，作为游戏手机厂商的他们，势必会交上一份令人满意的答卷，我们拭目以待!