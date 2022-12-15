搭载第二代骁龙8，售价3399元起！联想moto X40发布

【天极网手机频道】12月15日晚，联想moto召开了以“心无畏，赴山海”为主题的新品发布会，推出了moto X40、moto G53和moto S30 Pro潘通限量版(非凡洋红)三款新品。其中，“手机中的SUV”moto X40，首发价3399元起;“千元5G全击手”moto G53，首发价899元起;而moto S30 Pro潘通限量版(非凡洋红)，首发价则是2699元起。

moto X40：全场景诠释“扛造”，手机中的SUV

作为“手机中的SUV”，moto X40将为用户带来全场景的极佳使用体验，在性能释放、户外影像玩法、显示效果、续航闪充和系统体验等方面带来焕新升级，成为真正能够陪伴大家纵情都市、翻山涉水的可靠伙伴。

moto X40采用了由第二代骁龙8旗舰平台、LPDDR5X内存、UFS4.0闪存共同组成的全新一代性能铁三角，性能、能效大幅提升。全新加入的MAXE系统调度引擎，可以对视频、游戏、阅读等七大常见用户场景，进行AI能效动态调度，搭配全新大循环立体散热系统2.0，散热总面积达25000mm2，进一步优化全场景功耗及散热表现，让旗舰性能能够持续冷静巅峰输出。

无论都市喧嚣，还是山海星辰，美丽总是在不经意间相遇。moto X40采用由5000万像素智能原画主摄+5000万像素117°超广角微距主摄+1200万像素人像镜头+6000万像素前置主摄组成的新旗舰三主摄影像方案，辅以全新的山海原画智能影像模式，可实现自动5000万像素直出，带来细节更加丰富、呈现更加真实的拍照表现。同时，依然保留高定人像模式，人文35mm、经典50mm和特写85mm三大经典人像焦段，满足城市人文与山野风光等不同场景下的人物影像拍摄需求。

另外，moto X40还加入了更加丰富的视频影像功能，全面强化移动端视频录制体验。适合vlog爱好者使用的基于双景模式全面升级的主播模式，开口讲话即可开启前后景同框录制，停止讲话则仅保留后摄取景录制;适合抓拍、跟拍运动中物体的自动对焦追踪，将焦点始终锁定主体，不丢焦、不失焦;地平线锁定，在视频录制过程中，即使手机位置移动、拍摄角度偏移，录制画面也能自动识别水平对正，确保获得足够稳定的画面呈现。

与此同时，moto还充分考虑到用户在不同场景、环境、地形下的使用，moto X40全面提升了机身密闭性、抗刮耐磨等方面的属性，不仅支持IP68级防尘防水，而且借助moto手势还可以让水下摄影摄像成为可能：摇摇打开相机，切切打开闪光灯，单击音量下键即可进行拍照/摄像，长按音量上键进行拍照录像录切换操作，进一步拓展移动影像边界。

外观方面，moto X40充分融合大自然灵感与数学之美，创新性地带来了十二重变奏高斯曲率机身设计，配合丝绒AG 2.0工艺带来惊艳、温润的绝妙观感与手感。背板则采用第7代康宁大猩猩玻璃材质，搭配航空铝中框带来了超强的防摔耐刮划表现。后摄部分则采用了独特的一体无孔四曲面设计，将水滴表面张力与复杂工艺完美结合，且表面玻璃镀膜硬度达到9H，全面优化后摄模组的耐磨表现。

moto X40采用一块6.7英寸10亿色165Hz高刷OLED臻彩屏，支持多场景帧率智能自适应，首批适配了165Hz的跑跑卡丁车、新笑傲江湖等游戏，带来更加极致的高刷体验。新机还通过了双SGS低蓝光护眼认证，防蓝光HEV低至4.92%，提供最大程度的护眼能力。更高能效的28nm屏幕驱动IC，以及MAXE引擎对显示帧率的实时调节，moto X40得以兼顾丝滑的触控体验和更低的功耗表现。

moto X40不仅拥有4600mAh大电量，而且支持125W有线闪充、15W无线充电和最高15W反向充电，标配一枚125W氮化镓GaN适配器，还兼容公有协议PD3.0/QC5.0协议，PPS最高输出100W，可实现PC等跨设备多种类设备快速充电。

此外，moto X40拥有14个5G频段及全球主流频段的支持，支持最新的Wi-Fi 7，加入了五大信号调优技术，信号表现更加稳定。音频方面，moto X40新增支持的空间音效，佩戴任何品牌耳机及扬声器外放都可以带来更立体和临场感的音频体验。超级免提技术，则为用户带来更优秀的响度、消噪和动态范围音频体验。

moto G53：重构千元机想象，超能打的5G全击手

moto G53以超能打的全面配置，重新定义入门超大杯，为千元5G入门机，打出一个新的开篇。影像方面，moto G53采用5000万像素后置双摄方案，前置则为800万像素自拍镜头，支持自动夜景模式、自拍/主摄人像模式、前后双摄双景录像/拍照、微动摄影等，带来更加丰富的影像玩法。

moto G53搭载的是6.5英寸120Hz高刷大屏，支持多档自适应刷新率、240Hz触控采样率和PWM防蓝光护眼模式，为用户带来流畅、细腻、护眼的高刷屏幕使用体验。并且，moto G53同样支持空间声效，音频体验大幅升级。

moto G53还充分诠释了大电量长续航，5000mAh容量电池与18W快充的组合，充分满足重度手机用户的长续航需求。并且，在骁龙八核处理器加持下，进一步优化功耗和续航，存储/闪存方面为8GB内存+3GB虚拟内存+128GB存储，支持闪电启动和1TB SD卡拓展，满足大空间存储需求。

moto G53支持双卡双待双5G，拥有6个5G频段覆盖，并有多重技术叠加稳保信号表现。

myui 5.0：直觉交互再度升级，操控体验全面焕新

本次发布会上还带来了基于Android 13打造的全新myui 5.0，直觉交互+在延续“好、轻、快”属性的基础上进一步优化系统操控流畅性，直觉交互体验始终快人一步。同时，myui 5.0在视觉、便捷、安全、商务四大层面全面革新，让系统体验更加流畅快捷，交互操作更加直观好用。

全新的myui 5.0系统界面保持原有的简约清爽特性，不仅加入了蓝鲸、紫藤、玉竹、蜜桃、青苗、琥珀6款全新主题配色，而且匹配的系统/第三方应用图标、系统组件、菜单和动效等同样获得升级，带来更具辨识度和更精致的视觉效果。

myui 5.0的菜单与组件功能同样获得升级。一方面，重新梳理了系统各类菜单的分级与分类，信息分类更明确、展现更直观。另一方面，组件功能更丰富，并且在负一屏、主屏之外，首次出现在锁屏界面，提升了系统的全场景交互能力。

myui 5.0实现移动端首次搭载ThinkShield for Consumer，从系统底层架构层面以不打扰的方式守护用户信息安全，给用户以不打扰的安全感;全新的手机管家5.0则能够根据用户需求提供针对性的保护，全方位守护用户信息安全。

在moto一贯擅长的商务领域，myui 5.0带来了全新的专注模式，能够自定义屏蔽通知及应用使用，帮助用户从繁杂信息中解放出来，获得专注力的提升;而基于1+N理念升级的moto笔记，则不仅局限于文字录入操作，还支持手写、绘画等，充分满足用户对场景化超级笔记工具的想象力。

同时，包括ready for、moto钱包、联想扫描、实时字幕等在内的功能也获得全面提升。

moto S30 Pro潘通限量版(非凡洋红)：moto与潘通联合推出，色彩与科技的完美融合

潘通的年度代表色，是全球通用的流行色彩语言。而2023年的代表色，就是非凡洋红。moto也成为了潘通2023年度代表色的全球战略合作伙伴，此次发布的moto S30 Pro潘通限量版，将色彩与科技完美融合，来体现设计、创新和自我表达，也与moto S30 Pro更年轻、更具活力的用户群体不谋而合。

moto X40 8+128GB版本售价3399元，8+256GB版本售价3699元，12+256GB版本售价3999元，12+512GB版本售价4299元;moto S30 Pro潘通限量版，12GB+512GB售价2699元。两款产品将于12月22日10点在联想官网、京东、天猫、来酷科技、联想乐呗、抖音、拼多多、快手和线下门店开启首销。moto G53首发尝鲜价4+128GB版本售价899元，8+128GB版本售价1099元。