三星全新折叠屏手机专利曝光，可佩戴在手上！

作者：骷

【天极网手机频道】说起三星屏幕，所有人都会觉得它是行业的引领者，毕竟就连苹果都用三星的屏幕就已经很能说明问题了。况且三星还是曲面屏、折叠屏的先驱者，所以三星在屏幕技术上的能力毋庸置疑。最近，三星一种可折叠四次的屏幕专利曝光，可以佩戴在手腕上。

从专利图片中可以看出，这块屏幕可以支持折叠成直角、或者弯曲成柔性瀑布形状，还可以弯曲成 180 °，留有一半圆形的显示区域，立在桌面上，并显示来电信息和时间等。此外，可以让折叠屏手机弯折佩戴在手腕上，日常使用可以取下拉直屏幕，变成一款正常手机使用，有些类似努比亚 α 腕带智能机。

目前该形态的折叠屏手机还处专利探索阶段，三星是否会落地推出真机充满了未知性。但只要三星推出，就会对现有市场上的折叠屏手机以及只能手表造成巨大的冲击。但是考虑到其重量、体积等问题，三星想要推出这样一款机型还需要很长时间的摸索了。

专利信息显示，该设备由一个控制器、一个折叠式传感器单元和一个可折叠的显示屏构成。专利表明，通过传感器，该设备可以保证在被折叠后仍正常显示信息。

其实想要生产这样一款手机，最大的问题还是性能释放下发热问题。如果想要将手机折叠并且戴在手腕上，发热一定是绕不过去的问题，毕竟谁也不想戴在手上的是个暖宝宝吧。尤其是夏天的使用环境，不少机型在室外日常使用下都会发热，更何况是戴在手上的实机应用场景下。

当然也有用户会说，不戴在手上不就行了？那这款手机就会失去一个应用场景，在实际的宣传中将会十分被动。所以从用户体验以及技术层面来讲，这款手机距离用户确实还十分遥远。如今市面上的折叠屏手机还会是主流，起码在未来三五年内不会有比较大的变化。

不过相比折叠屏，或许未来的手机会脱离屏幕载体，更像科幻电影中的AR增强现实技术。想必这也是未来所有手机厂商和用户的愿景，但这项技术相比三星的专利距离用户会更远。所以在众多技术尚未成熟之前，我们所使用的手机不会再迎来比较巨大的变化，更何况如今的手机市场趋于同质化，不少机型的雷同让手机市场都失去了活力。

虽然现实比较骨感，科技当道的时代，还是希望三星的这项专利可以加速落地，给如今已是死气沉沉的手机市场带去一点不一样的东西。