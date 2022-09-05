苹果发布会前瞻：多款新品即将发布 爆料信息提前看

作者：云隐

【天极网手机频道】时间来到九月，苹果一年一度的秋季发布会自然也随之到来。在8月25日，苹果公司向全球发送邀请函，官宣发布会时间为北京时间9月8日凌晨一点。按照惯例，苹果将会更新旗下的部分产品线，其中就包括备受期待的iPhone 14系列。

从目前的产品线来看，AirPods Pro系列、iPad系列、MacBook Pro系列也都面临着新的一轮更新。不过，按照苹果以往的节奏，预计会将这些产品分期发布，本次只会更新其中的几款产品。在发布会前夕，爆料信息漫天飞舞，笔者汇总了几款最有可能发布产品的信息，我们一起来围观一下。

第一款发布的产品自然是iPhone 14系列。作为苹果手机的高端系列，每次都会推出mini版、标准版、Pro版、Pro Max版，今年预计不会有mini版本，转而增加Max版本，分别为6.1英寸和6.7英寸。外观设计新增紫色配色，弃用刘海屏，改用“感叹号”设计，使用时可显示为“药丸形”;配置上，Pro系列采用A16芯片，标准版与Max版采用A15芯片;后置主摄升级为4800万像素，影像水平或许会迎来巨大突破;Pro系列的电池容量也会有所提升，并且充电功率有望突破至30W。

第二款预计会发布的产品是iPad 10。根据上一代的配置，iPad 10将会采用与iPhone 12系列相同的A14芯片，完成性能方面的常规更新;外观预计保持不变，保留传统的Home键、耳机孔等设计;至于屏幕尺寸、电池容量以及充电功率，目前并未有过多爆料信息，笔者以为，iPad 10应该是进行常规的迭代更新，并不会有过多的变化。

第三款可能会发布的产品是AirPods Pro 2。自上一代AirPods Pro发布以来，已间隔近三年，确实到了更新产品线的时间。外观设计基本保持不变，配置上采用新的H2芯片、第三代AirPods的皮肤检测传感器以及先进的生物识别传感器，不仅能够实现更好的音频体验，还可能具备健身追踪功能。同时，充电盒本次也会面临升级，用户可以通过手机遥控使其发出声音，便于查找充电盒的位置。

第四款则是Apple Watch 8，外观依旧维持41毫米和45毫米的表盘尺寸不变，可能会新增配色;内置全新的S8芯片，预计续航会进一步获得提升;新增温度传感器，可供用户测量体温，能对发烧等病情进行监测，完善智能手表的健康监测体系。

以上四款产品，是最有可能在本次发布会上推出的新品。从目前曝出的配置来看，iPhone 14系列在外观、性能、影像、续航方面或多或少都有升级，其中最令人期待的自然是影像水平的提升，可能会让iPhone 14系列的视频拍摄更上一层楼，由此激发大众的影像创作力。而AirPods Pro 2的特性，在于融入了健康监测的技术，或许能够为TWS行业的发展提供新的思路。

至于iPad Pro、MacBook Pro，可能会推迟至10月发布。受限于发布会时间、产品定位差异、供应链等情况，苹果一般都会将MacBook Pro、iPad Pro延后发布。新款iPad Pro应该是搭载M2芯片，实现性能与生厂力的升级。而MacBook Pro将会和M2 Pro、M2 Max以及M2 Ultra三款芯片同时发布，不过由于前代M1系列芯片的性能表现较好，本次的升级预计也不会过大，可能会侧重功能性体验上的提升。

当然，硬件之外的软件也至关重要。在9月8日的苹果发布会上，iOS 16与iPadOS 16预计也会发布，同时推送给广大用户更新，带来全新的系统体验。更多相关信息，可以关注天极网的后续报道。