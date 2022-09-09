理性消费！这是一份iPhone 14系列选购指南

作者：夏初

【天极网手机频道】8日凌晨的苹果特别活动已然结束，苹果为全球消费者带来了数款新品，包括全新的iPhone 14系列、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE以及定位极限运动的Apple Watch Ultra，再加上第二代AirPods Pro，这场发布会还是很让人意犹未尽的。既然iPhone 14系列已经发布，本文就来“无实物”讨论一下，从纸面参数和价格层面来看，这一代iPhone 14系列值不值得买。

首先我们需要明确换机群体。我们大致可以将有意购买新iPhone的消费者分为三个类别――使用最近两代iPhone旗舰(Pro)版本的用户、使用两代之前iPhone的用户(包含两代内非Pro版本用户)以及想要更换iOS生态的安卓用户。不同的用户群体对于自身换机需求需要明确，在这里我们不讨论“不差钱”用户以及狂热果粉，毕竟价格高低并不会影响他们购机的步伐。我们聊的更多的是普通消费者，因为整体价格看下来，iPhone 14系列的价格还是比较高的，大家理性消费、适度消费，合理换机才是上策。

本文会更多地以iPhone 13系列与iPhone 14系列进行对比，看看最近升级能否为用户的换机提供动力。

我们分开来看iPhone 14系列和iPhone 14 Pro系列。

・iPhone 14& iPhone 14 Plus

首先来说iPhone 14。如果拿它跟前代iPhone 13相比，你会发现iPhone 14升级了――但又没完全升级。一样的刘海屏、一样的后置摄像头模组设计，几乎一模一样的重量和尺寸，除了配色有不同的可选项，其他的几乎看不出升级的内容。

尽管升级很小，但总归还是有升级的。相较于iPhone 13，iPhone 14和14 Plus增加了车祸检测功能，能够主动拔打求救电话，还能通知用户的紧急联系人。两款机型的续航也得到了提升，iPhone 14 Plus因为尺寸更大，因此具备了更大的电池容量，它可以达到26小时，标准款14视频播放时间也略有增长，来到20小时――iPhone 13为19小时。

处理器层面，去年iPhone 13 Pro系列上的满血A15仿生“下放”iPhone 14，这也将进一步拉大Pro版与标准版iPhone的差距。两款A15之间的区别在于，满血版A15要多一个GPU处理器，实际上日常的感知并不会很明显。

影像模组也是微幅升级。主摄光圈由f/1.6增大到f/1.5，新增了光像引擎与运动模式，前置摄像头也得到了光像引擎的支持，光圈更大，支持自动对焦。这些都提升了暗光拍摄能力。哦对了，去年的电影模式也升级了，现在支持4K 24fps电影帧率的拍摄。

没了，这就是iPhone 14系列相较于iPhone 13的全部升级。起售价没变，128GB的iPhone 14国行售价5999元，更高规格的存储版本售价分别为256GB-6899元、512GB-8699元，相较于去年小涨100和300元。

iPhone 14 Plus取代了iPhone mini机型的位置，带来了更大的屏幕和更长的续航，“用户更喜欢小屏旗舰”是不是伪命题也将在这代iPhone上得到验证。三个版本的iPhone 14 Plus分别为6999、7899和9699元――这个价格可不算便宜。

如果用户正在用着标准版的iPhone 12或者iPhone 13系列，我觉得其实完全没有必要升级成iPhone 14，整体提升不明显，除起步存储外，更高规格的存储版本价格更高，也确实想不出什么值得升级的理由。整体来说，iPhone 14是一款乏善可陈的产品，它最大的功能可能就是占据最低层级的iPhone旗舰位置，起售价格不变，128GB的容量也只够轻度用户使用。

iPhone 14 Plus被很多人看好，而我也更建议用更早之前标准版iPhone的用户可以考虑升级成iPhone 14 Plus，屏幕更大、续航更好，203g的重量也在能够接受的范围内。但是相应的，它的价格绝对算不上便宜，真正作为主力机用的话至少也得256GB起步，要入手恐怕还是得掂量一下。

・iPhone 14 Pro & 14 Pro Max

苹果正在逐渐加深用户认知――Pro版本才是我们每年更新的正代iPhone。一切新的、出彩的、Amazing的新东西，我们都能在iPhone Pro版本上见到。本质上，Pro版本iPhone已经成为了最值得入手的那款，而今年iPhone 14两款，我愿称其为iPhone 13s和iPhone 13s Plus。

除了电池容量、屏幕尺寸以及重量，iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max剩余参数都是完全一样的，Pro Max就是更大的Pro机型，而如果用户对价格和重量(240g)不敏感，或者是愿意为了续航妥协这两个方面，iPhone 14 Pro Max会是本代最值得你购入的机型，而接下来我们主要讨论iPhone 13 Pro与iPhone 14 Pro。

去年iPhone 13 Pro的面市撼动了不少钉子户，如果以更新力度来说，13 Pro到14 Pro的升级基本与前代差不多，去年我们迎来了更窄的刘海、120Hz ProMotion自适应刷新率等等，今年苹果在14 Pro上同样带来了AOD、升级的主摄、处理器以及保密工作做得滴水不漏的“灵动岛”。

我们具体来看。首先要说，A16性能确实强，但是在面临友商竞争压力并不大的情况下，苹果也并没有为A16仿生提升太多。发布会上苹果采用了一个很讨巧的对比方式――他并没有拿A16跟A15比较，而是对比了A16、A13以及某友商竞品，“A16仿生是智能手机有史以来最快的芯片，而竞争对手们还在苦苦追赶2019年发布的A13芯片的性能”。

A16具体提升了多少目前由于跑分数据还不多，没有办法直接得出结论。从基本配置来说，A16升级采用了4nm工艺，拥有近160亿晶体管规模，这也是苹果有史以来最多的。处理器核心数与A15保持相同，但是提升了运算速度、显存带宽，降低了功耗。在我看来A16应该是要挤牙膏了，但是这个性能足以满足任何手机用户。

“灵动岛”这个功能被不少人称为“近年来苹果最大的创新”，至于它是如何工作的我就不介绍了，很多文章都有分析。我感到Amazing的是苹果整合软硬件的能力，在A16中有专门负责屏幕部分的Display Engine，它为灵动岛带来了十分丝滑的动画，以及包括1Hz刷新率、AOD、高达2000nits的峰值亮度以及抗锯齿等功能。

既然提到了屏幕，现在iPhone 14 Pro系列拥有最高1600nits的HDR亮度，户外峰值亮度能够达到2000nits，非常夸张。AOD能以全屏模式呈现，更加省电。

影像方面，主摄终于换用了4800万像素，换上了四合一传感器――尽管安卓已经用了多年，甚至已经将之下放到中端机型，不过苹果还是会带来一些新东西。多出来的2倍长焦、更大的传感器尺寸、更多的进光量、更好的低光拍摄能力，甚至还有改进的自适应原彩闪光灯。还有上文提到的4K 24fps的电影模式以及更稳的运动模式，前置镜头也具备自动对焦以及更大的光圈，效果也会更好。

与iPhone 13 Pro相比续航也有所增加，视频播放长了1小时。真要续航还得是Pro Max版本。

到了做总结的时候了。iPhone 14 Pro对比上代依然是比较稳步迈进的更新，而不是革命性的跨越。可能是大家对苹果每年“没啥创新”已经习惯了，以致于出现灵动岛的时候，不少人都惊呼“Amazing!”。正如我在上文提到的，这是苹果软硬件整合能力的体现，也是将打孔这一缺陷与设计结合的优秀范本。其背后的设计思路与技术力值得学习与借鉴。甚至有朋友表示，他会为了这个功能购入iPhone 14 Pro。

使用最近两代iPhone旗舰(Pro)版本的用户我觉得没必要更换iPhone 14 Pro，尽管有不少亮点，但总体来说升级力度在意料之中。毕竟已经手持Pro机型，价格也很高，体验也不会差很多。使用两代之前iPhone的用户(包含两代内非Pro版本用户)，例如还在用iPhone 8、iPhone X、iPhone 11系列的用户，iPhone 14 Pro可以说是你直接接入顶级体验的最好选择。256GB版本比去年同款只贵了100，打定了一款手机至少用3年的主意，买它问题不大。当然，iPhone 14 Plus也是个不错的选择，但是苹果的刀法让两款存储相同的设备的差价维持在了1000元，这个就以个人对新功能和钱包的权衡决定吧。

对想要更换iOS生态的安卓用户来说，如果想要一步达成最优体验，直接上iPhone 14 Pro，也可以考虑前代的Pro机型，尽管苹果官网下架，但第三方应该可以正常购买，价格也会相对优惠。如果只是想买台最基本的iPhone新机，128GB的iPhone 14也未尝不可，但相对来说，5999的价格能买到配置相当不错的安卓旗舰，因此还是建议谨慎选择。

量入为出，理性消费，适度消费，合理消费。不可否认，苹果iPhone 14系列的整体价格还是比较高的，大家在购买的时候谨慎决定，去官网或者经过官方认证的正规渠道购买。祝大家都能有一个愉快的购机经历以及iPhone 14系列的使用体验。