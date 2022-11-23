首发天玑9200，vivo X90系列新机影像再突破！

【天极网手机频道】11月22日晚上，vivo终于发布预热已久的vivo X90系列新机，全球首发联发科天玑9200芯片，并且在影像方面有着十足的进步。

vivo X90系列包含三款机型，分别是vivo X90、vivo X90 Pro以及vivo X90 Pro+，前两款机型首发天玑9200芯片，而vivo X90 Pro+首发一颗“不知名”台积电4nm芯片，实力同样不容小觑。

天玑9200集成170亿晶体管，成为业界首款采用台积电第二代4nm工艺技术的处理器，采用一颗3.05GHz的X3超大核，三颗2.85GHz的A715大核以及四颗1.8GHz的A510小核组成三丛集架构设计。

天玑9200采用Immortalis-G715 MC11的GPU，官方宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。

在GFXBench曼哈顿3.0测试中，天玑9200 GPU性能比天玑9000提高32%，功耗反而降低了41%。此外，天玑9200还支持可变速率渲染技术，能够提升游戏帧数，最高可提升10%，功耗降低21%。

vivo还与联发科深度合作，在vivo X90系列中带来联合研发的五大技术，分别是MCQ 多循环队列、AIxModem 感知 & 搜网 AI 引擎、APU 深度优化、MAGT 自适应画质模式首发、智能降蓝光技术。

除了联合调教之外，vivo X90系列还首发不公平调度机制、原地复活机制，能够在系统中带来更加合理的性能调度，给用户最优的使用体验。不仅如此，vivo X90系列搭载的天玑9200跑分高达128W，而整体功耗要比天玑9000降低25%以上。

这一次vivo X90系列带来四款配色，分别为华夏红(素皮)、原黑(素皮)、至黑(AG玻璃)、冰蓝(AG玻璃)，背面设计与此前曝光的图片一致，不对称式的镜头模组位置，加上分割上下两部分的金属条，好看与否见仁见智。

在影像芯片中，vivo也如此前传言那样搭载自自研的V2影像芯片，V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。同时vivo还和联发科积极展开合作，让V2芯片与天玑9200旗舰平台之间建立全新的高速通信机制，实现数据和算力的优化协调与高速协同。

vivio X90标准版配备5000万像素VCS IMX866主摄，一颗108°低畸变1200像素超广角镜头IMX663以及1200万像素的IMX663人像镜头，并且首发VCS仿生光谱。屏幕方面vivo X90全球首发京东方Q9发光器件，采用蓝钻排列，像素密度高达452ppi。

vivo X90搭载4810mAh大电池，支持最快120W的双芯闪充，开启超快模式后8分钟就能充满至50%，同时标配满血120W充电器，并没有加入“环保套餐”。目前vivo X90已经开始预售，预售价格为8GB+128GB版本3699元起售，将于11月30日正式开售。

来到vivo X90 Pro系列中，两款新机都将标配小米12S Ultra上同款的IMX989一英寸大底主摄，感光面积较上代提升77%，配备行业唯一 f/1.75一英寸大光圈，进光量比普通一英寸高出24%;镜头搭载81.6高阿贝数的单反级玻璃镜片，同时配备蔡司T*镀膜，更好的消除眩光和鬼影。

vivo X90 Pro整体配置类似vivo X90，除了主摄换成IMX989，以及支持120W的有线快充和50W的无线快充和IP68防尘防水之外，其他方面并没有太大差别。这款机型同样已经开启一手，8GB+256GB的版本4999元起，将于12月6日正式开售。

而在此基础上，搭配vivo自研的V2影像芯片，vivo X90 Pro+获得了难以置信的影像能力，并且具备多个功能，包括臻彩夜景视频，依靠V2实现自适应HDR;手持星空摄影，达到CIPA四级防抖水平;悬浮运动抓拍，采用低于30ms的超低延时运动策略。

在其它镜头方面，vivo X90 Pro+拥有一颗114°低畸变超广角镜头，搭载全球首发深度定制的IMX758 6400万像素长焦潜望镜头，配备f/1.6的超大人像镜头光圈。扎实的硬件，也催生出vivo X90 Pro+在软件方面的强悍表现。

vivo X90 Pro+支持全行业唯一可以调参的14bit Super Raw、视频LOG模式、8K 30帧录像、最高12800的ISO手动拓展、实时EV、灰卡白平衡校准、10张/秒的jpg连拍，以及「蔡司自然色彩」与「vivo鲜明色彩」两套色彩体系，还支持了杜比视界。

屏幕方面，vivo X90 Pro+全球首发三星2K E6超感护眼屏，局部峰值亮度可达1800尼特，支持XDR限制和杜比视界显示，能够完美还原物体本身的色彩。从官方的参数配置上来看，vivo X90 Pro+所搭载的台积电4nm芯片似乎就是高通刚刚发布的骁龙8 Gen 2芯片，不知是出于什么原因，目前vivo并不能直接宣传这一点，但消费者早已心知肚明。

vivo X90 Pro+目前已经开启预售，12GB+256GB版本为6499元，12GB+512GB为6999元，将于12月6日正式开售。

作为vivo X90系列中最受期待的机型，vivo X90 Pro+这次在影像方面不仅是硬件提升够大，软件上也做足了准备。尤其是那颗一英寸大底的IMX989，素质之优秀早已在小米12S Ultra上大放异彩，这次vivo联手蔡司工共同调教这颗传感器，让用户十分好奇究竟能否超越小米加徕卡的组合。