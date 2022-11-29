三星S23系列新机发布日期曝光，或于明年2月初正式亮相

【天极网手机频道】三星作为老牌机皇，一直以来在新机方面都会给用户带来极致的硬件堆料，而这次三星S23系列同样受到关注。最近，就有人曝光了三星S23系列的具体发布时间。

有消息称，三星将在2023年春季的Unpacked活动上发布三星S23系列新机，这场活动将在旧金山举办。而韩媒报道称，三星Unpacked活动具体将会在明年2月初正式举行，去年三星同样在该活动中发布了三星S22系列新机。

从时间上来看，2月恰好也是三星去年发布S22系列新机的时间，不过自从疫情以来，三星就将Unpacked活动转为线上，这次传闻称三星在旧金山举办的Unpacked线下活动将是三星自疫情后再次举办的线下活动。

据爆料，三星S23系列新机将会搭载高通骁龙8 Gen 2处理器，并且会在全球范围内统一使用该芯片。此前三星一直贯彻不同地区搭载不同芯片的策略，在欧洲和特定亚洲地区搭载自研的Exynos芯片，而在其他市场使用高通骁龙芯片。

搭载Exynos处理器的三星S22出现过臭名昭著的游戏优化问题，三星被发现故意限制处理器性能以避免机身发热问题，甚至在欧洲遭到用户请愿，希望下一代可以更换为骁龙芯片，如今看来欧洲用户的请愿似乎奏效了。

而在此基础上，高通还为三星提供了更高频率版本的骁龙8 Gen 2，以此来与其他手机形成差异，或许这也是高通能够让三星全系搭载骁龙8 Gen 2的原因之一。骁龙8 Gen 2采用台积电4nm工艺打造，官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

其中四颗大核分别采用两颗A715和两颗A710，全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

从GeekBench跑评分平台中能够看出，三星S23+搭载的骁龙8 Gen 2上X3大核频率高达3.36GHz，四个大核以2.80GHz的频率运行，集成Adreno 740 GPU。除了芯片组的详细信息外，这款机型显示还将配备8GB RAM，运行安卓13系统，Geekbench测试得到的单核成绩为1485分，而多核部分得分可达4844分。

目前只有三星S23系列的骁龙8 Gen 2拥有如此高的超大核主频频率，这将成为消费者区分三星手机和其他品牌安卓手机的依据，也会影响消费者的选择。有消息称，受到通货膨胀以及经济下滑的影响，三星S23系列将会有一定程度的涨价幅度。

但这些还仅仅存在于传闻之中，不过相比国内的标准频率版本，三星S23系列中的高频版骁龙8 Gen 2则会更加让人期待，毕竟标准频率的版本在性能表现上相比上一代已经有了翻天覆地的变化。