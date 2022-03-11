realme真我V25体验：全面出众的国潮手机

作者：惜

【天极网手机频道】作为手机圈的“潮牌”，realme在3月初联名“紫禁城”的IP，打造V系列新品――真我V25。手机后盖的设计灵感来源于“紫禁城”和璀璨“星河”，“光致变色”工艺后盖在吸收紫外线后会改变颜色，为玩家带来“手握星河”的感觉。笔者拿到的realme真我v25为紫微星版本，real么同时还提供启明星和苍穹黑两种选择。

realme真我V25正面采用6.6英寸、120Hz刷新率的屏幕，拥有2412*1080的分辨率、600 nits亮度和240Hz触控采样率。屏幕支持30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz六档刷新率变化，也是业内首次将可变刷新率应用到千元价位段。高刷新率可带来更畅快的游戏体验，同时也能在不需要高刷新率的使用场景下，降低能耗。用户可以到设置中选择标准刷新率（60Hz）、120Hz刷新率和智能切换，简化刷新率的控制，提升使用体验。

前置摄像头位于屏幕的左上角，听筒则被隐藏在屏幕与边框之间。机身底部除了USB Type-C接口外，手机还保留了3.5mm的耳机孔，进一步提升使用的方便性。需要注意的是，真我V25并没有采用常见的屏下指纹设计，而是将指纹识别功能集成到右侧中框的电源按键，实现上手即解锁的体验。

realme真我V25搭载6nm工艺打造的高通骁龙695移动平台，支持双模5G。手机标配12GB+256GB的存储组合，通过运存拓展技术，可提供最多7GB的运存扩展，带来最高19GB运行内存，使手机无论是游戏、还是日常应用，都能得心应手。

续航方面，realme真我V25内置了5000毫安时的大电池，配合注重能效的SoC，带来出色的续航表现相。不仅如此，手机还标配33W充电器，大约半小时就能将手机电量从0提升到50%以上，实际体验非常不错。

relme真我V25前置1600万像素的摄像头，支持虚化、美颜、夜景自拍等功能。后置摄像头使用GT大师版同款的OV64B，6400万像素、1/2英寸、光圈F/1.79，另配合200万像素的黑白镜头、200万像素的4cm微距镜头，带来优秀的影像体验。

除了常用的拍摄模式外，realme真我V25还提供生活中经常会用到功能，包括AI证件照、超级文本功能等，手机使用体验更上一层楼。



4cm微距镜头

从拍摄的样张可以看到，真我V25的影像体验相当不错，细节、宽容度等表现不错。微距模式下，真我V25能够带来不错的放大倍率，满足追求细节控的需要。

体验总结：从产品的配置和规格来看，relame真我V25率先推出12GB+256Gb的存储组合，同时将旗舰手机使用的“光致变色”工艺应用到手机当中，满足“潮玩”用户的个性追求。在笔者看来，realme真我V25适合追求个性化、长续航用户的需求，120Hz刷新率的屏幕和够用的影像系统，能够满足他们的日常使用。

更何况，这款搭载12GB RAM和256GB ROM的手机仅需1999元，对非重度游戏和摄影玩家来说，已经完全足够。