全方位呵护安卓使用体验 骁龙细节传承独特安全基因

作者：夏初

【天极网手机频道】在5月20日晚举行的“芯朋友 来相会”2022骁龙之夜上，高通为广大用户带来了第一代骁龙8+移动平台。近年来，带有“Plus”后缀的骁龙新平台都会对前一年底发布的芯片进行针对性补强，让旗舰更具“旗舰风采”。此次第一代骁龙8+不仅在性能、能效层面有所提升，还深入平常不为消费者关注的安全层面，对此进行了优化升级。不如说，第一代骁龙8+不但是一款性能平台，更是一代可靠的安全平台。

旗舰需要安全性能来兜底，安全决定了产品的下限。

对于安卓用户来说，开放的生态、更高的自由度为用户提供了更多的可能性。但是这种开放包容与高自由度同样也是一把双刃剑。尽管有着不断完善的安全机制，但是整体来看，安卓系统还是有着底层架构层面上的缺陷，包括内核漏洞、缺乏防火墙、软件开发工具包存在安全隐患等等。这些也都或直接或间接地带来恶意代码植入、权限许可及访问控制威胁。很容易被别有用心的人所利用，以非常规甚至非法手段侵害普通用户的隐私安全甚至财产安全。

如今，隐私安全已经受到众多关注。为了实现更加健康的安卓生态，谷歌、高通以及安卓各厂商都在不断努力。高通作为上游SoC供应与方案提供商，自然也就肩负起了完善安卓安全的重任。

自全新一代骁龙8起，骁龙正式确定了六大技术层面的完备技术构成，覆盖用户在移动设备使用过程中的方方面面。Snapdragon Connect连接、Snapdragon Sound音频、Snapdragon Elite Gaming游戏、Snapdragon Sight影像、Snapdragon Secure安全、Snapdragon Smart智能成为了新一代“六脉神剑”。对于骁龙而言，在提升平台性能、降低功耗之外，安全也位居六大技术支柱，骁龙旨在从芯片层面提升安卓设备的安全性与可靠性。第一代骁龙8+在历代安全技术的整合基础上，成为了目前最为安全的移动端平台之一。

第一代骁龙8+不仅支持高通安全处理单元SPU、Qualcomm Type-1 Hypervisor以及高通可信执行环境和服务，还符合Android Ready SE标准。其中，安全处理单元负责生物特征认证，在Qualcomm 3D声波传感器加持下，用户的指纹解锁更快更准确，同时还有针对虹膜、语音以及面部信息的精准识别与匹配。

2021年，谷歌联合多家公司成立安全联盟，推出了一款开源的SE安全接口和程序，使手机、平板等智能设备可用于数字钥匙、车钥匙、电子护照、数字货币等――这就是Android Ready SE标准。对于该标准的支持使骁龙8+可以作为移动ID使用，在协议的框架下，搭载骁龙8+的旗舰设备可以作为数字钥匙、车钥匙，也能支持数字货币，其安全性是经得起考验的。在用户与车机互动、开关门禁以及线下支付的过程中，骁龙8+都在实时保护用户的数据安全。

AI的力量也被应用于安全层面――高通第七代AI引擎同样能够为用户提供智能隐私保护，进一步加固安全闸门。在AI加持下，骁龙8+旗舰能够实现智能隐私通话，避免关键信息的泄露。此外，SoC集成的第四颗独立ISP可实现全天24小时低功耗监控，通常被用于是被旁侧他人目光。如果用户正在看隐私信息，有他人凑过来时，既尴尬又担心隐私被窥探。这个时候手机便可在有人窥屏的时候熄屏，既能保护自己的隐私，又能免于尴尬境地。

回顾过往，骁龙旗舰平台持续打造安全体验，并不断进行技术升级。

骁龙身上的安全基因由来已久。早在2015年，高通就在骁龙810上加入了“SafeSwitch”功能，在用户手机不慎丢失或被盗之后，用户可以选择远程锁定手机并抹除手机上的数据，确保个人信息不被泄露滥用。

而当指纹识别、面部识别、虹膜识别等生物识别技术兴起，高通也仅仅把握行业形势，在骁龙845上首次带来安全CPU的功能，使用独立的内核、闪存及电源管理单元来存储指纹、银行卡账号密码等机密信息，通过将关键信息与其他系统隔离来防止网络攻击与信息泄露，在骁龙845的高安全性加持下，用户开始逐步感受到移动支付的便利。

在一代代平台革新的过程中，骁龙不断积累经验，并结合广大用户的实际使用有针对性地进行安全技术革新。近两代骁龙8系旗舰平台中，我们都能欣喜地看到骁龙对于安全特性的重视，集历代安全技术之大成，不断为消费者带来安全的旗舰体验。

需要注意的是，高通与骁龙在安全层面的努力不仅只影响到用户个体，同时还改变着行业的安全生态。在骁龙安全技术的基础上，厂商可以进行更多个性化的安全设计。例如此前发布的荣耀Magic 4系列，其依托骁龙信任管理引擎构建了业内首个双TEE安全系统。骁龙8移动平台内置的TEE与安卓系统并存，在荣耀Magic4系列内置的独立安全存储芯片加持下，不仅可以防止恶意刷机，甚至在安全芯片被物理拆解的情况下第三方也无法获得任何手机内部信息。vivo X Note则基于骁龙8芯片中独立的SPU模块开发了密码保险箱功能，四个维度实现关键密码信息的保护。

如今的智能手机在人们的生产生活中承担着越发重要的作用，越来越多的个人隐私信息、商业敏感信息与用户的移动设备相关联。在处理各种事务的过程中一旦出现隐私信息泄露，都有可能造成难以负担的损失。高通与骁龙站在行业上游，从移动平台底层进行安全方面的积累与技术升级，在照顾到用户对性能日益增长的需求同时，守住用户安全的底线。骁龙与第一代骁龙8+正在以前所未有的方式推动旗舰智能手机的未来。未来骁龙也将延续安全DNA，为安卓旗舰与广大用户带来更加安全的使用体验。