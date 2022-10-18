荣耀X40 GT开售：144Hz高刷+骁龙888，售价1999元起

【天极网手机频道】近期，荣耀发布了一款新机――荣耀X40 GT，其凭借着骁龙888、144Hz高刷以及66W快充等配置，在同价位产品中脱颖而出，获得不少消费者的关注。今日，荣耀X40 GT正式迎来开售，售价仅1999元起。

外观设计上，荣耀X40 GT提供了幻夜黑、钛空银、竞速黑三款配色，幻夜黑通体是简约内敛的黑色，钛空银则是梦幻般的渐变色，而作为主打的竞速黑，碳纤纹理的背部融入了GT超跑的设计理念，兼具质感与层次感。

基础配置上，荣耀X40 GT配备了一块6.1英寸的FHD+ LCD 屏，支持144Hz刷新率和 240Hz触控采样率，在游戏与视频的视效体验上相当不错。处理器采用骁龙888，配合LPDDR5内存、UFS 3.1存储以及13层立体散热，性能表现出色，带来了极致稳定的满帧游戏体验。此外，荣耀X40 GT配备了4800mAh的电池与66W的快充，充电与续航能力同样出彩。

影像方面，荣耀X40 GT采用“50MP主摄+2MP微距+2MP景深”三摄影像模组，配合16MP的前置，无论是拍摄风景，还是人像，均能满足需求。同时，得益于高像素的主摄，拍摄出的画面清晰度也较高，能够保留下较多细节。

售价方面，荣耀X40 GT 8GB+256GB售价2099元，12GB+256GB售价2399元。总的来说，荣耀X40 GT在性能与续航方面具备较高的优势，如果说对于手机性能或游戏有着一定的追求，那么同价位手机中，荣耀X40 GT绝对是最适合你的产品。

目前，荣耀X40 GT正式开售，首销期间下单立减100元，到手价仅需1999元起，更有6期免息、退换货免运费、支付抽QQ飞车典藏车模等多重优惠可享，感兴趣的朋友可要抓紧了。