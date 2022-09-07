鸿蒙3新系统全面推送，首批适配机型名单出炉，六大革新体验值得升级

作者：知寒

【天极网手机频道】9月6日，在华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会上，华为官宣HarmonyOS 3系统正式面向广大华为用户推送升级。新系统在超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、以及信息无障碍等六大方面带来显著的体验升级，非常建议大家第一时间下载安装。

从首批可升级机型来看，范围涵盖了华为旗下智能手机、平板、智慧屏、和智能可穿戴设备等。具体机型包括HUAWEI P50，HUAWEI P50 Pro，HUAWEI P50 Pro 典藏版，HUAWEI P50 Pocket，HUAWEI P50 Pocket 艺术定制版，HUAWEI P50E，HUAWEI Mate 40，HUAWEI Mate 40 Pro，HUAWEI Mate 40 Pro 4G，HUAWEI Mate 40 Pro +，HUAWEI Mate 40 RS 保时捷设计，HUAWEI Mate 40 RS 保时捷设计 典藏版，HUAWEI Mate 40E，HUAWEI Mate 40E 4G，HUAWEI Mate 40E Pro，HUAWEI Mate X2，HUAWEI Mate X2 4G，HUAWEI Mate X2 典藏版，HUAWEI Mate Xs 2，HUAWEI Mate Xs 2 典藏版。

另外，还有HUAWEI MatePad Pro 12.6英寸 2021，HUAWEI MatePad Pro 10.8英寸 2021，HUAWEI MatePad 11，华为智慧屏 V65 Pro，华为智慧屏 V75 Pro，HUAWEI WATCH 3，HUAWEI WATCH 3 Pro，HUAWEI Sound X NEW，HUAWEI Sound X 2021，HUAWEI Sound Joy，华为AI音箱2e等。

以上机型用户可以在“我的华为-升级尝鲜”中申请升级，然后在“设置―系统和更新―软件更新―检查更新―下载升级”来率先体验到全新的HarmonyOS 3。

超级终端方面，此次HarmonyOS 3支持了更多设备，在以往基础上全面支持手机、平板、PC、智慧屏、音箱、耳机、手表、墨水平板、显示器、打印机、智能眼镜、车机等12款设备互联协同。并且，此次智慧屏和手表也成为了超级终端的中心设备，可以与周围设备形成组合联动，为用户带来更加丰富、便捷的多设备协同体验。

此外，针对多设备协同，HarmonyOS 3还拥有三大“黑科技”，第一，支持多账号设备共享，在过去同一账号自动识别的基础上加入异账号设备协同功能，即通过验证码授权快速完成不同账号设备间互联，在会议、办公室等公开场景下提高办事效率，避免尴尬。该功能目前支持PC、平板设备，其他设备多账户共享预计9月份内会上线。第二，支持多设备通信共享，手机只需要靠近平板，平板就可以获得手机的蜂窝网络以及通信能力(接打电话，收发短信);第三，多设备协同唤醒和协同响应。根据用户所处环境和空间自动选择最适合的设备进行语音应答和响应操作，服务如影随形。

针对大家最常用的智能手机终端，HarmonyOS 3带来了更丰富的个性化玩法。其中别具一格的万能卡片新增卡片堆叠和卡片组合功能，用户可以把尺寸相同的卡片“摞”在一起，并通过滑动的方式快速查看底层卡片内容，而尺寸不同的卡片也可以互相组合成新的卡片，无论是卡片堆叠，还是卡片组合，都可以为用户带来更加高效的浏览、操作体验。

流畅性能方面，HarmonyOS 3对系统底层架构进行全面深度优化，采用业界领先的超级内存管理技术，可让前台应用优先获取空闲内存，提高流畅响应度;图形性能方面超帧游戏引擎得到进一步升级，可带来相比上一代最多降低11%的能耗。其实目前已经有很多用户都升级完了鸿蒙3，相信大家也都会有所体验，确实升级之后，老手机的操作流畅度都有了非常明显的提升。

安全隐私方面，鸿蒙3这次新增了隐私中心等一大批非常实用的新功能。比如隐私中心实时记录和查看所有应用对手机权限的调用情况，支持锁屏数据访问、高频数据访问、高敏感行为监测并建议，让你随时了解手机应用是否在“乖乖听话”，避免APP私自调用你的手机权限，规避隐私风险。

毫不夸张地说，全新HarmonyOS 3系统所带来的变化巨大，势必会给广大华为用户们带来焕然一新的智慧体验。参考去年HarmonyOS 2的升级进度，不在首批机型名单中的华为老用户们也不必着急，在接下来的几个月内肯定会陆续安排上，毕竟华为在对待老用户们这块一直都非常地良心，所以静静等待HarmonyOS 3的到来，并第一时间升级即可。