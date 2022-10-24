2022年Q3印度智能手机出货量数据出炉，仅OPPO实现同比增长

【天极网手机频道】最近，Canalys发布2022 年 Q3 印度智能手机出货量数据。数据显示，2022 年第三季度的印度智能手机出货量为 4460 万部，同比下降 6%。在节日季前，小米、三星、vivo、OPPO，与realme分别以920 万、 810 万、730 万、710 万与620万排名第一至第五。其中Top5中除OPPO实现同比增长外，其余均有不同程度下滑。

Canalys 分析师认为，印度市场今年入门级设备的贡献率有所下降，但中高端市场表现相对良好这主要得益于促销活动的积极推动。OPPO 的 OnePlus 和 vivo 的 iQOO 是在此期间推动电子商务渠道中端市场增长的两个品牌。而超高端智能手机，尤其是老一代旗舰产品，在降价之际也带来了强劲的市场需求。

值得注意的是，随着运营商正在一线城市大力推出 5G 服务，印度市场中的5G 设备也越来越受欢迎，这为整体设备 ASP(平均销售价格)增长和销售收入提供支持。对厂商而言，未来几年向升级智能手机的消费者推售其 5G 产品组合是最佳时机。

现如今印度消费者的信心逐步增强，商业活动仍保持活力。但面对不断上涨的材料成本，产品将面临涨价压力，而产品平均售价持续上升，对价格敏感型消费者造成主要影响。从成本角度来看，短期内市场上不太可能出现超低价的产品。结合全球经济大环境来看，Q4印度市场的前景同样不容乐观，各品牌只有不断寻找不同的方法来提高运营和渠道效率，以尽量保持出货。