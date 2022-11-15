realme 10系列新机即将发布，千元屠夫将至！

【天极网手机频道】最近realme宣布将于11月17日正式发布realme 10系列新机，并且已经在官网上架了realme 10标准版，售价1299元起。

这次realme 10系列将包含三款机型，分别是realme 10、realme 10 Pro以及realme 10 Pro+，其中前两款将会采用直屏设计，而realme 10 Pro+则是采用曲面屏。在宣传上，realme放出消息称realme 10 Pro上的直屏边框仅有1mm，号称是超窄直屏天花板。而在曲屏realme 10 Pro上，realme同样宣传称“卷出一块好曲屏”。

在芯片选择上，除了realme 10采用天玑700芯片，realme 10 Pro和realme 10 Pro+都采用联发科刚刚发布的天机1080。在1080发布会上，联发科表示“天玑1080延续了联发科天玑5G移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G智能手机的期待。联发科最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。”

作为一颗八核CPU，天玑1080采用了2 个A78核心，频率高达2.6GHz，还有6个A55核心，频率高达2GHz。GPU仍是Mali-G68，能够在游戏、流媒体播放、网页阅览等应用中提供更为顺畅的体验，此外还支持LPDDR5内存和UFS 3.1存储模块。天玑1080仍采用台积电6nm工艺制造，拥有较好的能效表现，可延长智能手机的电池续航时间。从性能方面看，与运行前代芯片的设备相比，基准分数可能不会有明显差距。

在其他方面，realme 10标准版采用6.6英寸90Hz 1080p水滴屏，内置5000mAh电池，支持33W快充，配备Type-C接口，前置800万像素摄像头，后置5000万像素主摄，重量191g，厚度为8.1mm。而realme 10 Pro采用6.72英寸2400×1080分辨率屏幕，内置5000mAh电池，配备3.5mm耳机孔与Type-C接口。

真我 realme 副总徐起通过社交媒体表示，realme 10 Pro通过技术创新，采用隐藏式缓震微缝连接工艺，把边框控制在非常夸张的1mm。并且其还声称realme 10 Pro采用旗舰工艺搭载越级好屏，将成为超窄直屏天花板。

而realme 10 Pro+会采用一块6.7英寸曲面屏，分辨率为2412 × 1080，机身厚度7.78mm，重量仅172.5g，在轻薄机身下不仅支持67W快充，还塞进了一块5000mAh 大容量电池，兼顾快充与续航。realme 10 Pro+上的曲屏将会定制COP Ultra封装工艺与61°曲率，拥有2.33mm下巴，支持120Hz、十亿色，首发量产 160Hz超高频调光。

此外，realme 10系列新机将会支持多功能增强版的NFC，感应面积与距离都有所提升，并且配备X轴线性马达。除此之外，该系列机型配备Hi-Res立体双扬声器，支持屏下光感指纹，并称“解锁体验更快更贴心”。

根据官方物料，realme 10系列都将出厂预装基于安卓13的realme UI 4.0，同时realme 10 Pro+还将成为国内首款首款亿级像素手机，拥有超强的影像解析力，旗舰影像架构 HyperSho加持，解决了高像素一大难题：成像速度慢，做到即拍即得。此外，新机还支持全新街拍模式3.0，拍出街景独特质感;DIS抓拍引擎，极速对焦，抓拍更清晰。值得一提的是，官方称新机还有一项重磅影像技术将揭晓。

如今realme 10标准版已经上架，1299的起售价似乎预示着realme 10 Pro以及realme 10 Pro+的价格都不会太贵。对于千元机而言，realme 10系列可以说是将能给的配置都给了，堆料方面十分良心。

同时realme似乎并不满足于此，而是在扎实的堆料之上要开卷千元机市场，无论是realme 10 Pro上的极致窄边框直屏还是realme 10 Pro+上素质堪比旗舰的曲面屏，都在表明realme想要改变千元机用户体验的决心。千元机市场，又将掀起一股血雨腥风。