不用熬夜了！天猫双11活动于10月24日晚8点开启预售

【天极网手机频道】一年一度电商大促双11活动即将开启，根据天猫官方消息，与以往的熬夜零点开抢规则不同，今年天猫双11预售将于10月24日晚8点开始，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。



天猫双11将于10月24日晚8点开启预售



值得一提的是，今年双十一相比往年的10月20号或是21号预售时间还晚了几天，也就是说今年天猫双11预售时间不管是“预售付定金”还是尾款阶段都告别了零点，而且预售时间还缩短了几天，优惠力度为跨店每满300元减50元，是近年来折扣力度最大的一年。

眼看着大促活动即将开始，从近年来国内主要网购平台双11促销活动情况来看，部分网络经营者出现违法违规行为。因此部分消费者逐渐看清个中猫腻，进而更趋向于理性购物，要留心商家的促销规则，了解各种优惠措施是否有“门槛”限制、适用的产品品类和范围、能否叠加使用以及售后服务措施等。消费者购买预售产品的，还要明确预付款和尾款的支付时间及金额、商家的发货时间、双方的违约责任等重要事项。建议消费者在“剁手”前先清理家里的“存货”，按需补货。对于化妆品、保健食品、粮油调料、休闲食品等限期使用的商品，更要杜绝冲动消费，尽量少囤货或者不囤货，防止很多囤货还未拆封就已经过期，既是给自身财产造成损失，也是对有限社会资源的浪费。

电商经营者也要多一些诚意，少一些套路，制定简单的促销规则和优惠措施，并提供质量合格的产品和优质的售后服务，让消费者真正享受到实惠。