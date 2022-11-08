vivo 2022开发者大会开幕，OriginOS 3发布，深层优化系统流畅度！

【天极网手机频道】今日，vivo 2022开发者大会正式召开，会上向用户介绍了未来vivo在软件生态中的战略布局。更重要的是，这次vivo还发布了OriginOS 3手机系统，带来许多全新功能的同时，深层优化系统底层逻辑，重点解决流畅度问题。

这一次vivo在OriginOS 3上带来智算中枢、不公平调度、内存融合+8GB、原地复活机制、触感流畅2.0、视感流畅2.0等全新特性。在此基础上新增游戏横屏小窗模式、超级小窗多任务、视频纯净小窗的全新小窗组合。并且支持原子设计体系，采用信息直觉话、生动有共鸣、个性化设计。同时全新改版侧边栏、零压感专注模式、文件夹图标模式、Jovi 输入法 Pro的加入，也让OriginOS 3补足功能方面的短板。

OriginOS 3重新设计了整体的布局结构，提供两套个性化时间组件、天气组件和健康组件，并且新增全新的动态壁纸以及3D天气动态效果的情景天气。为了让用户能够在各种场景下都能获得优秀的体验，OriginOS 3还准备了7个专注场景模式可供选择，分别为睡眠模式、运动模式、冥想模式、勿扰模式、工作模式、个人模式和阅读模式。

这么多模式选择可以让用户更加细分每个场景下所需要用到的功能，而且每个模式会为用户量身打造不同的功能特性。例如当用户佩戴vivo WATCH 2开始运动式，手机就会同步开启运动专注模式，屏蔽信息，让用户专注于运动之中。最重要的是，这些手机上的个人专注模式还可以同步到微信状态里，让好友可以直观地看见用户目前所处模式。

在流畅度方面，OriginOS 3支持内存融合+8G，可以在原有物理内存的限制下，额外使用8G的虚拟内存，同时12G内存后台应用保活数量可以达到34个，能够极大地避免系统杀后台等问题，让用户放心多开应用。

得益于不公平调度的加入，OriginOS 3可以保障前台应用的算力充沛，而驻扎在后台的应用不会和前台应用出现抢占资源的情况，即使手机处于多任务、高负载的场景之下，前台应用依然可以保持丝般顺滑。

OriginOS 3还从系统底层优化了调度算法，推出原地复活机制，官方表示，在这个机制下系统可以记录白名单应用被清理后台前的状态，当用户重启应用时，依然可以做到返回上次退出时的页面以及进度，真正让用户体验到什么叫无缝衔接。

在视觉流畅度方面，OriginOS 3借鉴电影成像原理，采用动效模糊技术，在动效中添加模糊算法进行实时动态补偿以实现视感流畅2.0。官方表示，当手机显示帧率仅有60帧时，可以让画面流畅程度有效提升18.7%。

在触感流畅方面，OriginOS 3则是讨巧地使用现实世界的物理加速度曲线规律来提升触感流畅度，通过在动效中添加适合的阻尼感让每一次滑动都符合物理世界的反馈，从而让人眼认为这样的动效是生动且现实的。

此外，OriginOS 3带来的小窗组合以及更强大的侧边栏侧边栏同样特色十足。用户可以将游戏通过小窗模式挂载在一旁，转而分心去干其他事情，而小窗中的游戏无论是挂机还是更新都不会有任何影响。

OriginOS 3优化了视频小窗的呈现形式，去除冗余区域，同时优化了横版视频内容，保证没有上下空白区域。侧边栏丰富的功能增加了场景识别能力，针对视频、资讯等场景，高效匹配对应功能。OriginOS 3最多可以支持3个应用同屏运行，即使面对更加复杂的工作流畅，依然能够做到轻松应对。

从这次的升级来看，OriginOS 3这次的升级主要还是在提升流畅度方面，不论是原地复活机制、内存融合+8G、不公平调度，还是触感、视感流畅2.0，都是为了提升系统流畅度做出的努力。其实安卓系统流畅度的问题，一直以来都是被用户热烈讨论的话题之一，很多用户认为安卓系统不够流畅主要是因为安卓阵营的处理器不如iPhone的A系列处理器，导致系统不够流畅，但事实并非如此。

从乔布斯时代开始，iPhone就在动效方面开始倾注资源，要远早于一众安卓厂商。早在2018年的WWDC大会上，苹果专门举行了有关iPhone上设计人机交互界面的会议。苹果在会上提到，人的大脑思想是自然延伸的，手机作为人类的工具，如果在使用工具的过程中出现不自然且延迟的情况，会让人非常难受。

举个十分鲜明的例子，当人类手握锤子用力砸下时，开始的速度和结束的速度是并不一样，现实物理学决定了锤子在砸下这个过程中不会保持匀速。一旦保持匀速，人类就会觉得非常奇怪且难受，因为这不符合现实生活中的常理。

这也是为什么苹果一开始就从动效方面下手，因为早期的安卓系统在动效方面是十分僵硬的匀速动画，如此一来的好处是能减少系统占用资源，而缺点就是用户在看到线性动效时的第一反应就是不自然、不舒服，因为它不符合人类认知中的物理定律。

所以这次OriginOS 3非常重要的使用物理世界加速度曲线规律来提升触感流畅度，一方面也能消除用户对于线性动效的不自然不舒服的感觉，另一方面也能让人眼和大脑认为这样的动效是符合现实物理的。如此一来给用户带来最直观的变化就是更流畅了，而且是更加舒服的流畅。

随着安卓各家系统如今越来越多地意识到非线性动效的问题，目前很多系统都开始不约而同地使用非线性动效，不过这还不够，因为安卓的底层并没有提供一套完整的动效架构供第三方开发者直接使用，所以对于厂商来说就要投入额外的资源和精力去构建自己系统的动效。

OriginOS 3这次的升级方向无疑十分正确，但动效只是第一步，想要让流畅深入人心，OriginOS 3任重而道远。大会上，vivo宣布OriginOS 3将于11月9日正式开启内测，并且于11月下旬逐步开启公测。