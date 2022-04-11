涨价传闻！索尼Xperia 1 IV起售价价格或近9k

作者：夏初

【天极网手机频道】2021年4月14日，索尼召开了Xperia全球新品发布会，正式带来了旗舰Xperia 1 III。目前这款设备已经发布接近一年，全新一代Xperia 1 IV的脚步也渐渐近了。去年时这款设备就以其高昂的售价延续了“宗教用品”的称号，而今年的新机售价或许仍然不会让消费者感到意外――Xperia 1 IV起售价价格或近9k，这甚至已经高过了Xperia 1 III 8499元的起售价。

根据泄露的消息，索尼的下一款高端手机Xperia 1 IV预计将大幅升级相机系统和新的骁龙芯片。一些传言显示，这可能会导致价格上涨。

当然也不排除这款手机搭载骁龙8 Gen 1+芯片组的可能。多路消息显示，骁龙8 Gen 1+将放弃三星代工，转而采用台积电4nm工艺制造，相应的价格也会比8 Gen 1更贵。存储组合可能为16GB+512GB。

消息称，索尼将继续打磨Xperia系列的影像系统，新机将搭载4800万像素主摄、4800万像素(一说5000万像素)超广角、4800万像素潜望式长焦镜头――这将是一个素质极高的影像系统，将使Xperia 1 IV具备竞争2022年最好的拍照手机的资格。与之相比，索尼Xperia 1 III配备了一个三摄模组，由一枚12MP主摄、一枚12MP长焦镜头、一枚12MP超广角镜头以及3D iToF传感器构成。

索尼对Xperia机型寄予厚望，Xperia 1 III在配置上拉得很高，搭载了世界首款120Hz高刷新率的4K HDR OLED显示屏。

其他消息显示，Xperia 1 IV将采用6.5英寸120Hz屏幕，如无意外屏幕将保持与上代同规格――至少不会缩水;支持45W快速充电，电池容量5000mAh，同时物理指纹识别和专用的快门按键也将保留，甚至保留“极为先进”的3.5mm耳机插孔。

据传Xperia 1 IV的成本比前代高6%到20%，毕竟影像系统和升级的芯片都将带来成本的上升，而将增加的成本转嫁给消费者似乎是解决问题的最简单方式――很明显索尼能做出这种选择。

Xperia 1 IV预计在中国的起价至少为8999元，这将使其比 Xperia 1 III的8499元起售价贵 500元。索尼预计将在5月发布这款手机，而发售日期可能会在几个之月后。