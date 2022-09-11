iOS 16将于9月13日推送更新 你在更新列表里吗

作者：云隐

【天极网手机频道】在手机操作系统上，iOS系统凭借着简洁、流畅的特性，获得了不少用户的青睐，这也是不少消费者选择购买苹果手机的重要原因之一。近期，苹果召开了秋季新品发布会，会上发布了iPhone 14系列、Apple Watch 8、AirPods Pro 2等新品，同时也宣布了iOS 16操作系统的更新时间。

据了解，iOS 16目前正在测试阶段，而正式版将于9月13日开始推送更新。本次的iOS 16将带来更为丰富的功能，包括个性化锁定屏幕、一键抠图、全新的家庭APP以及功能更加丰富的iCloud图库等。例如：用户可以在相册中对背景没那么复杂的照片，进行一键抠图扣除人像，并且识别度也较高，堪比专业抠图软件，编辑图片相当便捷。

同时，在UI设计上，iOS 16也有着更多个性化的设计。例如：壁纸设置更多样化，锁屏主题也可以设置更多小组件内容。专注模式的设置方式更加便捷和直观，不再只有静音、会议和睡眠。更为重要的是，系统主题可与专注模式搭配使用，实现不同模式下系统自动切换主题的操作，可玩性与便利性大大提高。

而在可更新的机型中，苹果官方表示，iPhone 8和其后续机型均可更新使用iOS 16。作为2017年的旧机型，iOS 16还支持更新，显然是令人比较意外的。在系统更新这块，iOS系统的兼容性确实做的不错，能够为五年前的机型做适配性调整，用户的体验自然也没得说。更多相关信息，可以关注天极网的后续报道。