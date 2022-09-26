Apple Watch Ultra车祸检测是人工客服

作者：毛毛

【天极网手机频道】今年苹果发布会上发布的产品都有一项惹人关注的功能――车祸检测功能，这项功能是当用户遇到车祸时系统会自动检测到，并且能够主动联系紧急救援。但这项功能也只是在发布会上讲述理论而已。不过近日有位叫喜猫的短视频博主在骑行摩托车时遭遇车祸，而使用的Apple Watch Ultra车祸检测并非机器人，而是人工客服。



截图来源于@喜猫

虽然这位博主遭遇车祸有些不幸，但Apple Watch Ultra的表现却有意外的惊喜。根据博主的描述，Apple Watch Ultra在这一次车祸中触发了车祸检测模式，当系统检测到严重车祸时会显示提醒，在大约30秒左右直接接通苹果人工客服电话询问是否需要救援。如果需要救援，会帮忙联系救援人员，并且会通知之前设置好的紧急联系人。



截图来源于@喜猫

值得注意的是，如果用户处于昏迷等无法应答的状态时，Apple Watch Ultra也会主动拨打紧急救援电话，向救援人员提供用户位置和联系紧急联系人。而这些地点、姓名、电话号码以及车祸地址这一类的信息也不需要用户自己提供，因为客服人员会通过后台信息了解清楚。



Apple Watch Ultra





Apple Watch Ultra车祸检测功能



有一说一，在人工智能的时代下，有许多事都因这人工智能而闹出许多笑话，通过这一次苹果人工客服的操作，还是觉得有些事情还是需要人工来完成的，并不能事事都依靠机器人完成，即便再智能，也不及人类的大脑。