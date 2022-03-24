换机热潮还在持续，哪一款是你想拥有的？

作者：毛毛

【天极网手机频道】近期不少人打算换购手机，尤其是近期新款手机陆续上市后，大家都想尝鲜一番。而说到近期新款手机，就不得不说一年一款的OPPO旗舰机型――OPPO Find X5系列，凭借自研马里亚纳 MariSilicon X 芯片结合全球首个悬浮防抖、行业首个13通道光谱传感器、定制高透玻璃镜片、5000万像素双主摄旗舰传感器等顶级影像配置，以及首次应用的OPPO | 哈苏 手机影像系统，OPPO Find X5系列在纯净光学、适度计算、哈苏色彩三个方面实现突破，为用户实现全新一代色彩影像体验。新机已于3月3日上午10点正式开卖，首销活动取得不俗的成绩成绩，包揽OPPO商城、京东、天猫、苏宁易购全价位段安卓手机销量&销售额双冠军。

作为OPPO首款采用自研影像NPU的手机，OPPO Find X5系列为用户带来全新的影像体验，通过马里亚纳MariSilicon X实现芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级4K极夜视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验，首个悬浮防抖以及行业首个13通道光谱传感器等顶级影像配置，加上Find系列首次联合哈苏，为用户实现全新一代色彩影像体验。

性能上，Find X5 Pro搭载全新一代骁龙8处理器，搭载ColorOS 12.1，拥有5000mAh大电池，配合OPPO自研的电池健康引擎，打造“管理+检测+修复”的全链路电池管理，总充放电循环次数在1600次后电池健康度依旧大于80%。 Find X5支持80W超级闪充，12分钟能充满一半，35分钟充至100%，50W无线闪充仅47分钟即可充至100%。

售价方面，OPPO Find X5标准版，搭载马里亚纳X芯片与高通骁龙888，8GB+128GB版售价3999元，8GB+256GB版4399元，12GB+256GB版4799元。Find X5 Pro 搭载马里亚纳X芯片和全新一代骁龙8，8GB+256GB版售价5999元、12GB+256GB版售价6299元、12GB+512GB版本售价6799元。Find X5 Pro 天玑版，全球首发搭载旗舰级天玑9000处理器，12GB+256GB版售价5799元。感兴趣的用户不妨去线下门店体验一下。

除了OPPO，荣耀也于近日发布了Magic4系列，凭借设计、屏幕、性能、系统、隐私安全等多个维度上的创新突破，进一步拓宽了高端旗舰赛道。

外观上，荣耀Magic4系列除保留荣耀独特的“缪斯之眼”设计外，整体还采用极致对称的设计理念，其曲面屏的弧度倒角，以中框为中轴线与玻璃背板交相呼应，后置的摄像头排列也严格遵循对称美学。正面采用业界首款支持120Hz自适应刷新率和1920Hz高频PWM调光的LTPO屏幕，不仅拥有顶级的显示效果、功耗表现，还具备优异的护眼功能，用户在夜晚手机屏幕低亮度使用手机时，可显著降低手机屏幕频闪带来的视力损害。

影像方面，荣耀Magic4系列全系搭载潜望式长焦镜头，最高支持100X超远变焦，能轻松将百米外的景物拉近至眼前。此外，荣耀Magic4系列还搭载业界尺寸最大的主摄传感器、全新设计的8/7P镜头，以及主摄素质的超广角镜头，并新增了夜景人像、录中美拍、一拍多得等功能，让用户能以各种形式完美记录和创作。

性能上，为进一步提升性能与游戏表现，荣耀Magic4系列在硬件上采用骁龙8Gen1芯片，拥有120Hz自适应刷新率、10.7亿色屏幕，搭载第三代石墨烯+VC液冷技术。为用户带来帧率更稳定、操控更灵敏、画质更出众的游戏体验。

在大家十分关注的隐私上，荣耀Magic4系列首创了“智慧隐私通话”功能，能实现类似“传音入密”的效果，用户既可保证拥有清晰的通话体验，也可避免手机漏音。

售价方面，荣耀Magic4系列将于3月25日10点08分，在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店等平台、渠道全面开售，售价3999元起。

可能是受到了多方面的影响，感觉第一季度新机发布似乎少了些，但并不会对大家购机有什么影响，毕竟选择太多了，如果想拥有新体验，去年年底陆续发布的折叠屏机型也是一个不错的选择，感兴趣的话大家可以了解一下。