小米13系列提前入网，打磨时间充足，将迎巨大变化！

作者：骷

【天极网手机频道】随着骁龙8 Gen2的即将发布，不少搭载该芯片的新机也已经箭在弦上准备发布，其中就包括了小米最新的旗舰小米13系列新机。

最近，知名爆料博主爆料称，全新的小米 13 系列旗舰已在 9 月正式入网，比前代提前两个多月。不过新一代的高通骁龙 8 Gen2 芯片要等到 11 月才发布，这也就意味着该机还有很充足的打磨时间。同时该博主还表示：“形态主摄都有看点。”

而在此之前，该博主就已经表示设备代号为M1 的小米 13 Ultra 已进版开始 NPI ，这也意味着小米13系列新品距离发售的时间越来越近。NPI 是 New Product Introduction 简称，意思是新产品导入，介于工厂与研发之间的桥梁，就是要把新设计出来的产品介绍到工厂端生产。

此前就有消息称，小米 13 标准版将采用四边几乎等窄的直屏，小米 13 Pro 将采用 6.7 英寸左右的 2K 分辨率 120Hz 刷新率三星 E6 基材柔性屏幕，屏幕居中单挖孔，采用超窄边框、两侧微曲设计。小米 13 标准版将采用 6.36 英寸左右的 2.5D 柔性屏幕，支持 120Hz 高刷新率，并且该屏幕采用居中单挖孔设计，边框超窄。

影像方面，该机拥有三颗 5000 万像素摄像头和两颗 5000 万像素摄像头 + 另一摄像头版本，该系列机型的副摄多采用 5000 万像素摄像头，并且主摄和中长焦有所升级。同时，较晚发布的小米 13 Ultra 预计会将新模组和部分传感器再进行升级。

据悉，该系列新机将会于11月正式发布。这是因为高通骁龙峰会将在11月14日至11月17日期间举行，按照高通此前的惯例，这次高通也会在该峰会上推出骁龙8 Gen2手机芯片。

目前已经泄露了骁龙8 Gen2的性能数据，有博主爆料称，高通骁龙8 Gen 2芯片采用1+2+2+3架构，目前看到的CPU频率是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz和1.8GHz。该博主还透露，骁龙8 Gen 2性能总体上提升10%，能效比不错。

这也和更早之前的爆料不谋而合，骁龙8 Gen2将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更为强悍的性能表现。

在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等。

如果不出意外的话，这么早就已经入网的小米13系列，将有着充足的时间来进行打磨，并且会首发骁龙8 Gen2。预计12月份小米13系列就会跟用户见面，届时将会有更多搭载骁龙8 Gen2的新机蓄势待发。