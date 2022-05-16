vivo S15系列打造「盛夏排队」，影像与性能将全面升级

作者：墨将

【天极网手机频道】vivo于上周官宣将于5月19日举行新品发布会，届时将正式发布全新的vivo S15 系列。随着发布会临近，vivo陆续预热信息。5月16日，@vivo官方微博透露，vivo S15 系列采用一体航空铝直边中框，夏日水波纹设计，其中 vivo S15 采用极点直屏、经典直边+居中单孔设计， 而vivo S15 Pro 则采用 60°轻薄曲面屏，前后双曲面机身。

与此同时，天极网也收到了vivo S15新品发布会的邀请函――扭蛋机，内藏迷你相机，游戏手柄钥匙扣、爱心等道具，似乎预示着vivo S15 系列将影像、性能、外观三个纬度出发，将打造一款满足年轻人需求与期待的产品。

据了解，影像一直是vivo S系列持续深耕的领域之一，从5重超质感美颜到屏幕柔光环、微缝式补光灯，再到提出引领年轻人个性审美的“自然美”主张，vivo S系列一直走在人像审美的前沿。结合此前预热海报的“每一拍，都有电影感”，vivo S15系列极有可能在“自然美”基础上更进一步，打造媲美电影效果的人像质感和氛围感。

根据此前爆料消息透露，vivo S15 系列本次将搭载定制的独家索尼大底，拥有蜂鸟超级防抖、影棚级的人像算法、夜景光斑滤镜加持，支持实时黑光夜视，配备旗舰芯片、高帧屏幕。除此之外，其还将拥有80W 双芯闪充、轻薄机身等亮点。目前距离新品发布会仅剩3天，vivo S15系列届时还将带来哪些惊喜，我们不妨期待。