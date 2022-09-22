一加11 Pro配置曝光，将支持百瓦快充搭载骁龙8 Gen2！

作者：骷

【天极网手机频道】今年一月份，一加发布了一加10 Pro旗舰手机，该机型搭载骁龙8 Gen 1处理器，起售价为4699。后续一加又推出了一加10R、一加10T等迭代机型，如今有关下一代一加旗舰机型的消息也遭到了曝光。

据业内人士透露，一加11 Pro 将采用 6.7 英寸 QHD + 分辨率 AMOLED 挖孔屏，屏幕支持 120Hz 刷新率。性能方面，一加 11 Pro 将搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，最高可选 16GB+256GB 存储。

一加 11 Pro 前置 1600 万像素自拍摄像头，后置三摄模组，包括 5000 万像素主摄、4800 万像素超广角摄像头、以及支持 2 倍光学变焦的 3200 万像素长焦摄像头。续航方面，一加 11 Pro 将内置 5000mAh 电池，支持 100W 有线快充。同时，一加 11 Pro 将会搭载三段式开关。

其他方面，一加 11 Pro 将采用屏下指纹识别，支持杜比全景声并且与哈苏联名。一加 11 Pro 将会搭载安卓 13 系统，预计在 2023 年第一季度发布。同时一加11Pro的渲染图也出现在了网上，从图中可以看出，一加 11 Pro 将采用左上角单孔曲面屏，并且背面设计迎来较大变化 ―― 后摄模组由前代的矩形变为“半药丸形”。

据悉，这次一加11Pro所搭载的骁龙8 Gen2将在11月14日至11月17日期间的高通骁龙峰会上正式推出，届时手机厂商会紧随其后推出基于骁龙8 Gen2的机型。

如今在售的旗舰机型无一例外都搭载了高通最新的骁龙8+处理器，但这款处理器仅仅只是骁龙8的升级款，甚至连架构都没有任何改变，依旧保持一颗X2超大核，三颗A710大核以及四颗A510的三丛集结构，不同的是每个丛集均提升了0.2GHz。此外，骁龙8转由台积电代工，采用台积电的4nm工艺制程打造。官方宣称骁龙8+对比骁龙8在SoC的能耗方面降低了15%，GPU能耗降低了30%，CPU的能效则提升了30%之多。

相比高通骁龙8+相对于骁龙8小打小闹版的升级，骁龙8 Gen2可是实打实的全方位升级。据之前的爆料，骁龙8 Gen2将同样由台积电代工，采用4nm制程工艺打造，并将继续采用1+3+4的三丛集架构设计，CPU将由一颗超大核，三颗大核以及四颗高能效核组成，而超大核可能是ARM Cortex X系列。

不过也有其他博主出来爆料，表示骁龙8 Gen2将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更为强悍的性能表现。在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等

相比首发机型，这次一加11Pro选择在明年第一季度正式发布，有着更长的打磨和适配时间，相信在最终呈现的效果上也不会让粉丝失望，还是值得期待的。