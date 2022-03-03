苹果春季发布会定档3月9日：iPhone 13 Pro将有紫色版本？

作者：林夏

【天极网手机频道】在科技数码行业，苹果的发布会无疑是一枝独秀的，会引发来自全球数码爱好者或从业者的热切关注。按照惯例，每年的春季苹果都会召开一次新品发布会，更新旗下的部分产品线。3月3日凌晨，苹果官微推送了一条通知，官宣将于3月9日凌晨2点召开新品发布会。

据了解，本次的苹果春季发布会主题为“高能传送”，仍以线上直播的方式进行，届时会发布多款新品。在此之前，早已有诸多猜测或爆料信息传出，笔者简单整理了一下。从苹果更新产品的频率来看，大概率会更新MacBook Air系列、iPad Air 5系列、iPad Pro 2022、iPhone SE3以及全新的Mac mini。关于这几款新品是爆料信息最多的，除了可能采用新的外观设计之外，在配置上，M2芯片是最受关注的。

苹果M系列芯片的性能是毋庸置疑的，在去年的秋季发布会上，M1 Max与M1 Pro两款芯片展现出的越级性能，相信不少用户已经深有体会。M2芯片作为M系列全新的芯片，在性能上较之上一代的M1芯片，性能自然会有所上升，至于是否有其他方面的创新，也可以期待一下。不过，由于产品定位的差异，M2芯片预计是不会超过M1 Max与M1 Pro芯片。

此外，海外媒体传出的最新消息，iPhone 13 Pro系列可能会发布一款新的配色。从网传的渲染图来看，也是一种较为简约的紫色，颜色较浅，喜欢紫色的用户值得期待一番。同时，关于iOS 15.4版本的更新，可能也会在本次发布会上发布。其最大的变化就是可以支持戴口罩以及戴眼镜时，进行面容解锁，这是一项实用性非常高的功能了，不得不说苹果的产品确实是与用户的日常生活紧密相联系的。更多相关信息请和笔者一起锁定3月9日的苹果春季发布会。