Pixel 7 Pro安兔兔跑分曝光 不及天玑8100-Max

作者：景博健

【天极网手机频道】谷歌即将推出全新的Pixel 7系列手机，共包含Pixel 7和Pixel 7 Pro两款产品，它们将首发搭载谷歌的第二代自研芯Tensor G2。根据之前的曝光，其Geekbench 5的测试中单核得分为1068，多核成绩则为3149，落后了其它家旗舰芯片一代。日前，其安兔兔跑分成绩也被曝光了出来，同样表现不佳。

一家孟加拉智能手机零售商放出了Pixel 7 Pro的安兔兔跑分成绩，总分为801116，其中CPU为216931，GPU为296692，根据安兔兔放出的2022年9月的性能图表看，其性能水准不及联发科的天玑8100-Max，与旗舰产品100万+的得分差距则更为明显。

其实Tensor G2性能不佳也是可以预料到的，它虽然采用了全新的三星4nm工艺，但依然与前代一样使用了两个Cortex-X1超大核+两个Cortex-A76大核+四个Cortex-A55小核的组合，只是频率有小幅提升。GPU方面据说它升级到了全系新的Mali-G710，不过从30万左右的得分来看，它并没有使用与联发科天玑9000一样的十核心，后者的安兔兔跑分能达到40万左右。

曝光还展示了一些Pixel Buds Pro的功能，包括可以播放高清音频、多设备连接以及耳机仓可以支持“查找我的设备”等，该耳机会作为Pixel 7系列手机的预购赠品。

除了处理器的“挤牙膏”外，Pixel 7系列前置换为了1100万像素的三星3J1，Pro版的长焦镜头升级到三星GM1，影像上也算是有小幅升级，更强的处理器应该也会对拍摄能力带来一些提升。