天玑9000+曝两款新机，甚至有机型从天玑9000 OTA而来！

作者：骷

【天极网手机频道】得益于联发科去年发布的天玑9000旗舰处理器优异性能表现，手机厂商才能在骁龙8哑火的时候多了一个新的选择。

联发科也是在高通推出骁龙8+旗舰处理器后立刻跟进，推出了最新的天玑9000+旗舰处理器，以占据更多的市场份额。

近日，就有爆料大V透露，目前已经有两家厂商在开发搭载天玑9000+的新机了，甚至还有原来的天玑9000机型直接通过OTA超频而来，从技术难度上来说并不困难，这也不难理解为什么天玑9000+相比天玑9000并没有翻天覆地般的性能提升。

此外，该名博主还透露，天玑9000+的新机数量不及高通骁龙8+，这也表明下半年的手机厂商依旧将宝押在高通身上，而在年底，高通和联发科也将相继推出旗下的新一代SoC，应该是传闻中的骁龙8 Gen2和天玑新品了。

从此前联发科公布的资料来看，天玑9000+相比天玑9000在硬件结构上并没有任何变化，依然采用一颗X20超大核，三颗A710大核以及四颗A510能效核心的三丛集，唯一不同的是那颗X20超大核的频率从前代的3.05GHz提升到了如今的3.2GHz。

GPU方面天玑9000+与前代并无变化，依旧采用Mali-G710十核GPU，只是主频稍稍提升，具体频率未知。根据官方信息显示此次天玑9000+较前代CPU性能提升了5%，GPU性能提升了10%。本次天玑9000+将最高支持2K+144hz的屏幕刷新率，而前代仅支持2K+120hz。

从参数上看天玑9000+仅仅只是天玑9000的一个小改款，升级路线并不如骁龙8+那样激进，只是提升了大核的主频。

根据前两天曝光的天玑9000+ GeekBench 5跑分来看，天玑9000+的CPU单核跑分跑到了1322分，多核跑到了4331分，对比之前骁龙8+工程机的测试跑分单核1333分以及多核4211分来看，天玑9000+在性能方面还是略微优于骁龙8+，也难怪被称为当下的安卓最强芯。

同时，天玑9000+支持LPDDR5X内存，速率可达惊人的7500Mbps，以及8MB CPU三级缓存和6MB系统缓存。还采用了旗舰级18位HDR-ISP图像信号处理器，支持三个摄像头同时拍摄HDR视频，并且拥有极低的功耗。

在天玑9000+性能如此强劲的情况下，厂商依旧选择押宝高通，可能是因为在高端旗舰手机一众手机厂商在SoC的调教上依旧更加熟悉高通平台，也能够在更短的时间里将CPU打磨到最佳状态并且推出相关机型。尽管天玑9000+的性能已经超乎我们的想象，但是联发科要走的路还很长。