“壕礼相送”：OPPO Reno8 Pro中秋钜惠直降200元

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO Reno8系列发布至今，“好看”这个词已经说腻了，我愿称其为Reno系列的“颜值巅峰”，不管是对美学的设计还是色彩的执着，OPPO总是能给大家带来惊喜。目前Reno8系列正在热销当中，恰逢中秋佳节，9月9日起OPPO中秋购机福利活动正式开启，全渠道购买OPPO Reno8 Pro产品可享受优惠200元、线上24期分期免息等政策。

OPPO Reno8 Pro产品有微醺、晴空蓝、夜游黑、鸢尾紫四种配色可选，并提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三种内存版本，可多方位满足用户选购需求。

性能上，OPPO Reno8 Pro+和OPPO Reno8 Pro分别搭载天玑8100-MAX和第一代骁龙7®移动平台，能够轻松应对中大型手游和多任务处理。同时，为了保证持续的输出，OPPO还为手机内置了3D恒冷中央散热系统，由中央导热结构、超密度石墨片、超导真空VC液冷散热组成的散热系统，让手机在游戏过程中不发热、不降频，配合最高12GB的运行内存和256GB的闪存，让Reno8系列成为无往不利的电竞利器。全系更是搭载了4500mAh电池以及长寿版80W超级闪充，仅需10分钟就可让手机从0%充至45%，具备出色的续航与更耐久的使用能力。

OPPO Reno8系列延续了OPPO Reno系列在人像摄影赛道的不俗实力。该系列搭载自研马里亚纳X影像专用NPU芯片，18万亿次/秒的AI降噪算力可剔除画面中的噪点和伪色，使拍摄效果纯净而通透;配合主控SoC、双定制大底影像传感器、人像算法矩阵等软硬件，影像实力大幅提升。



此图由OPPO Reno8系列手机拍摄

在即将到来的中秋佳节，无论是与明月合影一张，还是记录团圆欢聚一刻，OPPO Reno8系列都能让你轻松拍出质感大片。

目前，OPPO中秋购机福利活动正火热进行中，OPPO Reno8 Pro即日起直降200元。感兴趣的朋友可在OPPO商城、京东、天猫等电商平台或OPPO线下门店进行了解并购买。