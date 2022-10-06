华为nova 10 SE海外发布：1亿像素主摄+66W快充

作者：景博健

【天极网手机频道】今年7月份的时候，华为正式发布nova10和nova 10 Pro，在影像和充电功能方面都有着非常不错的表现，并在9月份的IFA 2022上面向海外市场推出。而在昨天，华为率先在海外带来了nova 10系列的又一款新品―nova 10 SE。

华为nova 10 SE采用居中打孔设计，配备了一块6.67英寸的OLED直屏，FHD+分辨率，刷新率为90Hz，支持侧面指纹识别。背面采用星形轨道环设计，由两个圆圈模组组成。产品非常轻薄，其机身厚度只有7.39mm，重量为184g，提供星空银、薄荷绿和星空黑三种配色可供选择。

配置方面，华为nova 10 SE搭载了骁龙680G 4G芯片，该芯片由4颗2.4GHz的Cortex-A73核心加上4颗1.9 GHz的Cortex-A53核心组成，GPU方面为Adreno 610 GPU，拥有6GB+128GB、8GB+128GB和8GB+256GB三种存储版本。电池容量为4500mAh 电池，支持66W快充。值得一提的是，该产品将会预装EMUI 12系统，而并非HarmonyOS。影像上，它配备了1亿像素主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头的三摄组合，前置镜头为1600万像素。

从配置上来看，华为nova 10 SE主打的应该是轻薄设计和拍照，目前该产品的上市时间和价格尚未公布，稍晚应该也会在国内市场亮相，考虑到其前代产品的定价，其售价应该会在2K档位上。