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刷新亮度记录！三星Galaxy S23 Ultra屏幕或将比iPhone 14 Pro Max更亮

2022-11-25 17:18:08 作者：夏初

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  【天极网手机频道】随着时间的推移，离三星Galaxy S23发布的日子也越来越近。三星预计将于2023年2月举办Galaxy Unpacked活动，届时将推出至少三款高端智能手机，包括Galaxy S23、Galaxy S23+和Galaxy S23 Ultra。其中，Galaxy S23和Galaxy S23+可能会在设计方面有所调整，并且进行一定的升级。而最高端的三星Galaxy S23 Ultra将获得一个新的摄像头模组，有望刷新手机影像标杆。

  11月25日消息，最新的爆料显示，Galaxy S23 Ultra可能会取代iPhone 14 Pro系列，成为屏幕最亮的智能手机。

刷新亮度记录！三星Galaxy S23 Ultra屏幕或将比iPhone 14 Pro Max更亮

  爆料人RGcloudS发推透露，Galaxy S23 Ultra的最大亮度将达到2200nits。相比之下，Galaxy S22 Ultra的峰值亮度为1750nits。如果三星将屏幕亮度提高到最高2200 nits，这将使Galaxy S23 Ultra的显示屏成为所有手机中最亮的显示屏。作为竞品，苹果的iPhone 14 Pro机型目前以2000 nits的峰值亮度位居榜首，当手机在明亮的室外光线下使用时，屏幕会自动激发峰值亮度。Galaxy S23 Ultra可能拥有相同的屏幕亮度机制。

  除此之外，Galaxy S23 Ultra可能会支持960Hz触摸采样率，并且采用低于2000 Hz的PWM调光。

刷新亮度记录！三星Galaxy S23 Ultra屏幕或将比iPhone 14 Pro Max更亮

  目前有关Galaxy S23 Ultra的部分配置已经泄露。这部新一代的安卓机皇将采用6.8英寸QHD+动态AMOLED屏幕，支持120Hz刷新率。屏幕采用两侧曲面设计，屏幕居中打孔容纳32MP前置摄像头。

  Galaxy S23 Ultra将搭载四摄模组，有机会搭载新的200MP主摄。此外，12MP超广角镜头以及支持3倍光学变焦和30倍空间变焦的10MP长焦镜头应该也不会缺席。第四枚将是拥有10光学变焦和100倍数码变焦的10MP长焦镜头组。

  值得一提的是，三星正在与铱星通信Iridium Communications合作，利用后者的66颗低轨道通信卫星将卫星通讯带给Galaxy S23系列的用户。与苹果仅通过卫星提供紧急通信的方案不同，三星的卫星通信功能可以让用户发送文本消息和低分辨率图像。

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