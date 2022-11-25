刷新亮度记录！三星Galaxy S23 Ultra屏幕或将比iPhone 14 Pro Max更亮

【天极网手机频道】随着时间的推移，离三星Galaxy S23发布的日子也越来越近。三星预计将于2023年2月举办Galaxy Unpacked活动，届时将推出至少三款高端智能手机，包括Galaxy S23、Galaxy S23+和Galaxy S23 Ultra。其中，Galaxy S23和Galaxy S23+可能会在设计方面有所调整，并且进行一定的升级。而最高端的三星Galaxy S23 Ultra将获得一个新的摄像头模组，有望刷新手机影像标杆。

11月25日消息，最新的爆料显示，Galaxy S23 Ultra可能会取代iPhone 14 Pro系列，成为屏幕最亮的智能手机。

爆料人RGcloudS发推透露，Galaxy S23 Ultra的最大亮度将达到2200nits。相比之下，Galaxy S22 Ultra的峰值亮度为1750nits。如果三星将屏幕亮度提高到最高2200 nits，这将使Galaxy S23 Ultra的显示屏成为所有手机中最亮的显示屏。作为竞品，苹果的iPhone 14 Pro机型目前以2000 nits的峰值亮度位居榜首，当手机在明亮的室外光线下使用时，屏幕会自动激发峰值亮度。Galaxy S23 Ultra可能拥有相同的屏幕亮度机制。

除此之外，Galaxy S23 Ultra可能会支持960Hz触摸采样率，并且采用低于2000 Hz的PWM调光。

目前有关Galaxy S23 Ultra的部分配置已经泄露。这部新一代的安卓机皇将采用6.8英寸QHD+动态AMOLED屏幕，支持120Hz刷新率。屏幕采用两侧曲面设计，屏幕居中打孔容纳32MP前置摄像头。

Galaxy S23 Ultra将搭载四摄模组，有机会搭载新的200MP主摄。此外，12MP超广角镜头以及支持3倍光学变焦和30倍空间变焦的10MP长焦镜头应该也不会缺席。第四枚将是拥有10光学变焦和100倍数码变焦的10MP长焦镜头组。

值得一提的是，三星正在与铱星通信Iridium Communications合作，利用后者的66颗低轨道通信卫星将卫星通讯带给Galaxy S23系列的用户。与苹果仅通过卫星提供紧急通信的方案不同，三星的卫星通信功能可以让用户发送文本消息和低分辨率图像。