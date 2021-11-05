8+128GB售价2959元 格力TOSOT G7新机上线格力董明珠店

作者：饶玉

【天极网手机频道】今日，格力TOSOT G7新机正式发布，8+128GB售价2959元，8+256GB版本售价3099元，目前已在“格力董明珠店”开售。据了解，11月4日，格力电器在其官方微博上便官宣11月5日TOSOT G7新机的到来。

6.67英寸的OLED高清屏幕，分辨率高达2400x1080，最高支持120Hz屏幕刷新率和240Hz触控采样率，刷新率自适应匹配，根据显示场景自动切换分辨率，带来更为顺畅的使用体验。

核心配置上，格力TOSOT G7搭载高通骁龙870处理器，配备LPDDR4X内存与UFS 3.1存储。4300毫安时电池，支持30W快充，60分钟完全充满。

影像方面，格力TOSOT G7采用6400万像素的主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头的后置旗舰三摄解决方案，正面则是1300万高清前置镜头搭配智能逆光自拍功能，通过曝光补偿优化算法，保留面部细节，在逆光环境下依旧清晰可见。另外，GW3图像传感器的加持，即使是在傍晚、街景等光线复杂的环境下也能够轻松拍出大片。

8.25mm机身设计，重量为191克，十分轻薄，机身正面竖直边框与2.5D的微曲面屏幕完美融合，机背部则是采用磨砂工艺不失细腻手感。同时，在机身配色方面，格力TOSOT G7新机为用户带来了玉脂白、远黛灰、流萤彩三种配色以供选择。

格力TOSOT G7新机运行HALO UI 6.0系统。此外，TOSOT G7手机还可以接入格力+智能家居生态，便捷联动格力智能家居设备，实现便捷物联操控、个性定制场景以及语音交互等智能体验。

可以看到，近几年来董明珠在造手机方面比较积极，尽管前几代手机产品的销量并不乐观。对于这款格力TOSOT G7新机大家怎么看，欢迎评论留言。